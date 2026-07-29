दिल्ली: ₹2500 वाली योजना के लिए महिलाओं ने CM का जताया आभार
Delhi Laxmi Yojana News: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू होगा. पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता मिलेगी.
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया. महिलाओं ने इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत देने वाला फैसला बताया और सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया.
मुख्यमंत्री ने जताया महिलाओं के प्रति आभार
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, "आप सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार. 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो रहा है. यह योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारी सरकार हर बेटी, हर बहन और हर परिवार के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर समर्पित रहेगी."
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इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सहयोग देना है. सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी. अब इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं का पंजीकरण 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा.
पंजीकरण को लेकर महिलाओं में उत्साह
सरकार के इस ऐलान के बाद योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है. बड़ी संख्या में महिलाएं अब 1 अगस्त से शुरू होने वाले पंजीकरण का इंतजार कर रही हैं. माना जा रहा है कि यह योजना दिल्ली की हजारों पात्र महिलाओं को सीधा आर्थिक सहयोग देने में अहम भूमिका निभाएगी.
सरकार का दावा है कि महिलाओं के हित में ऐसे फैसले आगे भी लगातार लिए जाते रहेंगे, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने का बेहतर अवसर मिल सके.
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