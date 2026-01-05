दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर में दिन दहाड़े हुई मारपीट की घटना में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. डीसीपी ईस्ट के मुताबिक लक्ष्मीनगर मारपीट के मामले में BNSS की धारा 115(2), 126(2), 329(4), 333, 74, 351(3), 79, 3(5) की तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हालांकि वीडियो में मारपीट करते हुए कई लोग दिख रहे है जो अभी फरार हैं. दिल्ली पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. बता दें लक्ष्मी नगर में कुछ बदमाशों ने पहले थार गाड़ी लेकर पहले टक्कर मारी और फिर उसके बाद राजेश गर्ग को पीटना शुरू कर देते.

लक्ष्मी नगर की घटना पर क्या बोले संजीव झा?

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं. दिल्ली में कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए विधायक संजीव झा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा. वहीं बीजेपी ने कहा कि यह दुःखद घटना है.

आप विधायक संजीव झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 2 जनवरी को दिनदहाड़े हुई बर्बर गुंडागर्दी ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीड़ित राजेश गर्ग और उनके बेटे के साथ सड़क पर नंगा कर बेरहमी से मारपीट की गई. CCTV में नीली जैकेट में ओंकार यादव साफ दिखाई दे रहा है, जो खुद को BJP और RSS का नेता बताता है और सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें डालकर दबंगई दिखाता रहा.

झा ने लिखा कि दिल्ली पुलिस की की मौजूदगी में भी आरोपी बेखौफ खड़े रहे और पीड़ित की पिटाई जारी रही. सवाल यह है कि क्या राजनीतिक रसूख के दम पर अपराधियों को संरक्षण मिलता है? क्या यही है कानून और व्यवस्था का चेहरा?

अनिल कुमार झा और हरीश खुराना ने क्या कहा?

वहीं कुछ विधायकों ने इस प्रदूषण और लोगों में बढ़ते गुस्से का असर बताया है. लक्ष्मी नगर की घटना पर आप विधायक अनिल कुमार झा ने कहा कि अगर दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल हो जाता तो शायद ये घटना न होती क्यो की प्रदूषण सीधे दिमाग़ पर असर डाल रहा है जिसकी वजह से ये घटना हुई है.

लक्ष्मी नगर में हुई घटना के सीसीटीवी सामने आने पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा बेहद दुःखद घटना है. लेकिन देखने को मिल रहा है की रोड रेज की घटना बढ़ रही है. इससे साफ़ जाहिर होता है कि लोगो में गुस्सा बढ़ रहा है इसका कारण मानसिक तनाव है और इसको लेकर सरकार जल्द ही लोगो के स्ट्रेस को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी.