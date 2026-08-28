Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपये! कांग्रेस बोली- ‘वादा भूली BJP’

रक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपये! कांग्रेस बोली- ‘वादा भूली BJP’

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से तय समयसीमा के अनुसार महिलाओं के खातों में 2500 रुपये पहुंचने चाहिए थे. अब सरकार करीब 5000 महिलाओं के खातों में राशि भेजने की बात कर रही है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर एक बार फिर से सियासी टकराव तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि 17.50 लाख महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात के बावजूद अब तक बहुत कम संख्या में लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो पाया है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल की मौजूदगी में 2500 महिलाओं को 2500 रुपये की सहायता के लिए स्वीकृति पत्र दिए. कांग्रेस का आरोप है कि इससे योजना के तहत राशि मिलने की तारीख आगे खिसक गई और रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली की बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक सहायता का इंतजार करती रह गईं.

यादव ने दावा किया कि योजना के तहत 17.50 लाख महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 26 अगस्त तक केवल 6.65 लाख महिलाओं का ही पूर्ण पंजीकरण हो सका है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करने वाला आंकड़ा बताया.

ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च

डेढ़ साल बाद भी महिलाओं को इंतजार

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से तय समयसीमा के अनुसार महिलाओं के खातों में 2500 रुपये पहुंचने चाहिए थे. उनका आरोप है कि अब सरकार करीब 5000 महिलाओं के खातों में राशि भेजने की बात कर रही है. यादव ने इसे दिल्ली की महिलाओं के साथ किए गए वादे से पीछे हटने के तौर पर पेश किया. उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घरेलू बजट पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. 

चीनी, प्याज, खाद्य तेल, सब्जियों और फलों जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों ने गरीब, निम्न आय और मध्यम वर्ग के परिवारों की मुश्किलें बढ़ाई हैं. ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सहायता राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

71 लाख महिला मतदाताओं का हवाला देकर BJP पर निशाना

देवेंद्र यादव ने जनवरी 2025 में प्रकाशित दिल्ली की मतदाता सूची का हवाला देते हुए कहा कि राजधानी में करीब 71 लाख महिला मतदाता थीं. उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को 2500 रुपये देने का किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है. 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि जब दिल्ली में महिलाओं की संख्या इतनी बड़ी है, तो लक्ष्मी योजना के लिए केवल 17.50 लाख महिलाओं का लक्ष्य क्यों तय किया गया. उनके मुताबिक यह व्यवस्था दिल्ली की आधी आबादी के साथ भेदभाव जैसी स्थिति पैदा करती है.

कांग्रेस ने लाडली योजना से लेकर AAP के वादे तक गिनाए

यादव ने कांग्रेस के शासनकाल की लाडली योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योजना लागू की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके 10 साल के शासन में लाडली योजना कमजोर हुई और महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया. 

उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा सरकार भी महिलाओं को 2500 रुपये देने के नाम पर लंबे समय से इंतजार करा रही है. यादव ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं आने वाले समय में सरकार की नीतियों का जवाब देंगी.

2.50 लाख रुपये की आय सीमा पर भी कांग्रेस की आपत्ति

लक्ष्मी योजना में 2.50 लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय की शर्त को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है. देवेंद्र यादव का आरोप है कि इस आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के लाभ से बाहर हो सकती हैं. उन्होंने दावा किया कि योजना का लाभ मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक परिवारों तक सीमित रह जाता है, जबकि कुशल श्रमिक परिवारों की निर्धारित मासिक आय के कारण वे 2.50 लाख रुपये की वार्षिक सीमा से बाहर हो जाते हैं. कांग्रेस ने सरकार से योजना के पात्रता मानदंड पर पुनर्विचार करने की मांग की है.

केंद्र की योजनाओं को लेकर भी साधा निशाना

देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार की कई योजनाओं और अभियानों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने स्वच्छता अभियान, घरों तक शौचालय, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ लक्ष्मी योजना को भी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं देने वाला बताया.

राहुल गांधी के खिलाफ नाजिया खान ने की शिकायत, कहा- 'भले ही मैं एक खान हूं लेकिन...'

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta Congress BJP Delhi News  Rakshabandhan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
रक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपये! कांग्रेस बोली- ‘वादा भूली BJP’
रक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपये! कांग्रेस बोली- ‘वादा भूली BJP’
दिल्ली NCR
राहुल गांधी के खिलाफ नाजिया खान ने की शिकायत, कहा- 'भले ही मैं एक खान हूं लेकिन...'
राहुल गांधी के खिलाफ नाजिया खान ने की शिकायत, कहा- 'भले ही मैं एक खान हूं लेकिन...'
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
दिल्ली NCR
रक्षाबंधन 2026: CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
रक्षाबंधन 2026: CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
ट्रेंडिंग
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget