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दिल्ली लक्ष्मी योजना में 4 हजार महिलाओं को स्वीकृति पत्र, 1 सितंबर से पैसा

दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित कर किए है. वहीं स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिलाओं ने योजना के लिए सरकार का आभार जताया.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 26 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित कर रही है. प्रमाण पत्र मिलने के बाद महिलाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई. लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि उन्हें इस योजना से आर्थिक राहत मिलेगी. महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए वादे और गारंटी अब पूरी होती दिखाई दे रही है.

स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिलाओं ने योजना के लिए सरकार का आभार जताया. कई महिलाएं ‘धन्यवाद रेखा दीदी, धन्यवाद मोदी’ लिखी तख्तियां लेकर कार्यक्रम में पहुंचीं. उनका कहना है कि सरकार की इस आर्थिक मदद से उन्हें अपने जरूरी खर्च पूरे करने में राहत मिलेगी.

दिल्ली लक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 2,500 की सहायता

आपको बता दें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कुल 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी. इसमें 1,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, जिन्हें वे अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च कर सकेंगी. वहीं, 1,500 रुपये प्रतिमाह आरडी के रूप में जमा किए जाएंगे. यह राशि तीन साल बाद एकमुश्त दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल महिलाएं बड़े जरूरी कामों के लिए कर सकेंगी.

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खातों में 1 सितंबर से राशि ट्रांसफर होनी हो जाएगी शुरू 

सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1 सितंबर से राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद हर महीने भुगतान किया जाएगा. अब तक 9 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 6 लाख से अधिक महिलाओं को पात्र सूची में शामिल किया जा चुका है. योजना का लाभ मिलने की उम्मीद से पात्र महिलाओं में उत्साह और खुशी का माहौल है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 26 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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