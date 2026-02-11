दिल्ली में बेटियों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के साथ ही साल 2008 से चल रही 'लाडली बेटी' योजना को नए और विस्तारित स्वरूप में लागू किया जाएगा. अब यह योजना दिल्ली लखपति बिटिया के नाम से जानी जाएगी.

सरकार के इस फैसले से राजधानी की लाखों बेटियों को सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लाडली योजना के तहत बेटियों को कुल 36 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी लेकिन नई योजना के तहत इस राशि को बढ़ाकर 56 हजार रुपये कर दिया गया है.

इसके साथ ही अलग-अलग चरणों में मिलने वाले ब्याज को जोड़कर बेटी को कुल मिलाकर 1 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी.

ग्रेजुएशन के बाद बेटियों को 20 हजार रुपये

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी पढ़ाई को बिना रुकावट आगे बढ़ाना है. योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई के विभिन्न चरणों पर सहायता राशि दी जाएगी. खास बात यह है कि ग्रेजुएशन पूरा करने पर बेटियों को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई या करियर की शुरुआत कर सकें.

बेटियों के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट

दिल्ली सरकार इस योजना पर कुल 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी. एक परिवार की दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा और परिवार बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर और जागरूक होंगे.

साल 2008 में शुरू हुई थी लाडली बेटी योजना

गौरतलब है कि लाडली बेटी योजना की शुरुआत साल 2008 में बेटियों की शिक्षा और कल्याण के लिए की गई थी. समय के साथ महंगाई और जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इसे नए रूप में लाने का फैसला किया. दिल्ली लखपति बिटिया योजना उसी सोच का विस्तार है, जिसमें बेटी को पढ़ाई पूरी होने तक मजबूत आर्थिक सहारा दिया जाएगा.

कॉलेजों में बढ़ेगी बेटियों की संख्या

रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि यह योजना दिल्ली की बेटियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इससे न केवल स्कूल और कॉलेज में बेटियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार ऐसे फैसले लेती रहेगी.