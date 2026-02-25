हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कब और कैसे हुआ हमला, पुलिस ने क्या बताया? जानें बड़ी बातें

लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कब और कैसे हुआ हमला, पुलिस ने क्या बताया? जानें बड़ी बातें

Attack On Lawrence Bishnoi Lawyer: पुलिस के अनुसार, गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे, और गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए. घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मंगलवार (24 फरवरी) की देर रात करीब 10:10 बजे एक कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे, और गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए. 

घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हमें रात करीब 10:10 बजे सूचना मिली कि कश्मीरी गेट के पास एक कार पर फायरिंग हुई है. 

मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस डीसीपी

दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर हमने पाया कि गाड़ी पर चार से पांच राउंड फायरिंग की गई है. एक व्यक्ति घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमारी टीम तुरंत सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी गई है.

डीसीपी बंथिया ने कहा कि हम जांच के हर पहलू पर काम कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी. दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लीगल सदस्य है घायल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल व्यक्ति खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का सदस्य बता रहा है. हालांकि, यह उनका अपना दावा है, और पुलिस इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाई है. घटना के समय गाड़ी में मौजूद अन्य चार लोग सुरक्षित हैं.

हमले का मकसद स्पष्ट नहीं- दिल्ली पुलिस

पुलिस ने बताया कि हमले का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह पुरानी रंजिश या गैंगवार से जुड़ा हो सकता है. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली है. फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है. 

गोलीबारी वाली जगह पर खोखे कारतूस बरामद हुए हैं, जिनकी जांच से हथियार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

ये रहीं इस हमले की 10 अहम बातें

  • दिल्ली के कश्मीरी गेट के मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास हमला हुआ है.
  • मंगलवार (24 फरवरी) को रात 10 बजे यह घटना हुई है.
  • घायल ने खुद को लॉरेंस गैंग का लीगल सदस्य बताया.
  • वकील की गाड़ी पर चार से पांच राउंड फायरिंग की गई है.
  • घटनास्थल पर पहुंचकर डीसीपी ने जायजा लिया है.
  • वकील के साथ कार में 5 लोग सवार थे.
  • घटनास्थल से खोखे-कारतूस बरामद किए गए.
  • दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
  • घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
  • हमलावरों की गतिविधियों पर पुलिस नजर बनाए हुए है.

पुलिस ने बताया कि एक फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटनाक्रम का पता लगाया जा सके और हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

Published at : 25 Feb 2026 07:09 AM (IST)
