दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात गंभीर हैं. दीपावली के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर की सुबह कई इलाकों में हालात बद से बद्तर थे. बीती रात बहुत से लोगों ने दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समयसीमा से ज्यादा समय तक पटाखे चलाए जिसकी वजह से मंगलवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही. इसके साथ ही विजिबिलिटी कम हो गई और वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में रही.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (CPCB) के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह आठ बजे 352 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. सुबह पांच बजे यह 346, सुबह छह बजे 347 और सुबह सात बजे 351 दर्ज किया गया.

आइए हम आपको दिल्ली के उन 34 इलाकोें के बारे में बताते हैं जहां 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के दिन AQI कैसा था?

स्टेशन AQI - 20 अक्टूबर (सुबह 10 बजे) AQI - 21 अक्टूबर (सुबह 10 बजे) AQI में बदलाव - अलीपुर- DPCC 320 319 -1 - आनंद विहार- DPCC 411 359 -52 - अशोक विहार - DPCC 400 391 -9 - आया नगर - IMD 310 366 56 - बवाना - DPCC 373 432 59 - सीआरआरआई मथुरा रोड - IMD 367 345 -22 - चांदनी चौक - IITM 338 361 23 - डीटीयू - CPCB 196 262 66 - डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज - DPCC 363 362 -1 - IGI हवाई अड्डा (टी3) - IMD 302 329 27 - इहबास, दिलशाद गार्डन - CPCB 319 366 47 - आईटीओ - CPCB 355 354 -1 - जहांगीरपुरी - DPCC 391 408 17 - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम - DPCC 360 327 -33 - लोधी रोड - IITM 266 344 78 - लोधी रोड - IMD 327 336 9 - मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम - DPCC 342 374 32 - मंदिर मार्ग - DPCC 348 331 -17 - मुंडका - DPCC 304 390 86 - एनएसआईटी द्वारका - CPCB 383 396 13 - नरेला - DPCC 306 369 63 - नॉर्थ कैंपस, डीयू - IMD 335 365 30 - ओखला फेज़-2 - DPCC 369 355 -14 - पटपड़गंज - DPCC 373 339 -34 - पंजाबी बाग - DPCC 389 386 -3 - पूसा - DPCC 355 362 7 - पूसा - IMD 371 363 -8 - रोहिणी - DPCC 370 383 13 - शादीपुर - CPCB 311 399 88 - सिरीफोर्ट - CPCB 366 275 -91 - सोनिया विहार - DPCC 309 372 63 - श्री अरबिंदो मार्ग - DPCC 168 257 89 - विवेक विहार - DPCC 354 375 21 - वजीरपुर - DPCC 419 408 -11

दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार, रात भर तैनात रहे दमकलकर्मी

क्या है AQI का मानक?

बता दें शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

CPCB के प्रति घंटे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई रात 12 बजे 349 और एक बजे 348 था. सोमवार 20 अक्टूबर को, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने प्रदूषण का स्तर 'रेड जोन' में दर्ज किया, भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई. दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार को 345 (बेहद खराब श्रेणी) था. मंगलवार 21 अक्टूबर और बुधवार 22 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता के और भी व्यापक रूप से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. (रिसर्च- अमोद सिंह)