Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
Delhi AQI Update: दिल्ली में हवा का हाल बेहाल है. स्थिति ये है कि कई जगहों पर सांस लेना दूभर हो गया है. इस बीच 20-21 अक्टूबर के AQI की जानकारी सामने आई है. यहां पढ़ें 34 इलाकों में कहां क्या हाल है?
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात गंभीर हैं. दीपावली के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर की सुबह कई इलाकों में हालात बद से बद्तर थे. बीती रात बहुत से लोगों ने दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समयसीमा से ज्यादा समय तक पटाखे चलाए जिसकी वजह से मंगलवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही. इसके साथ ही विजिबिलिटी कम हो गई और वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में रही.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (CPCB) के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह आठ बजे 352 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. सुबह पांच बजे यह 346, सुबह छह बजे 347 और सुबह सात बजे 351 दर्ज किया गया.
आइए हम आपको दिल्ली के उन 34 इलाकोें के बारे में बताते हैं जहां 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के दिन AQI कैसा था?
|
स्टेशन
|
AQI - 20 अक्टूबर
(सुबह 10 बजे)
|
AQI - 21 अक्टूबर
(सुबह 10 बजे)
|
AQI में बदलाव
|
- अलीपुर- DPCC
|
320
|
319
|
-1
|
- आनंद विहार- DPCC
|
411
|
359
|
-52
|
- अशोक विहार - DPCC
|
400
|
391
|
-9
|
- आया नगर - IMD
|
310
|
366
|
56
|
- बवाना - DPCC
|
373
|
432
|
59
|
- सीआरआरआई मथुरा रोड - IMD
|
367
|
345
|
-22
|
- चांदनी चौक - IITM
|
338
|
361
|
23
|
- डीटीयू - CPCB
|
196
|
262
|
66
|
- डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज - DPCC
|
363
|
362
|
-1
|
- IGI हवाई अड्डा (टी3) - IMD
|
302
|
329
|
27
|
- इहबास, दिलशाद गार्डन - CPCB
|
319
|
366
|
47
|
- आईटीओ - CPCB
|
355
|
354
|
-1
|
- जहांगीरपुरी - DPCC
|
391
|
408
|
17
|
- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम - DPCC
|
360
|
327
|
-33
|
- लोधी रोड - IITM
|
266
|
344
|
78
|
- लोधी रोड - IMD
|
327
|
336
|
9
|
- मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम - DPCC
|
342
|
374
|
32
|
- मंदिर मार्ग - DPCC
|
348
|
331
|
-17
|
- मुंडका - DPCC
|
304
|
390
|
86
|
- एनएसआईटी द्वारका - CPCB
|
383
|
396
|
13
|
- नरेला - DPCC
|
306
|
369
|
63
|
- नॉर्थ कैंपस, डीयू - IMD
|
335
|
365
|
30
|
- ओखला फेज़-2 - DPCC
|
369
|
355
|
-14
|
- पटपड़गंज - DPCC
|
373
|
339
|
-34
|
- पंजाबी बाग - DPCC
|
389
|
386
|
-3
|
- पूसा - DPCC
|
355
|
362
|
7
|
- पूसा - IMD
|
371
|
363
|
-8
|
- रोहिणी - DPCC
|
370
|
383
|
13
|
- शादीपुर - CPCB
|
311
|
399
|
88
|
- सिरीफोर्ट - CPCB
|
366
|
275
|
-91
|
- सोनिया विहार - DPCC
|
309
|
372
|
63
|
- श्री अरबिंदो मार्ग - DPCC
|
168
|
257
|
89
|
- विवेक विहार - DPCC
|
354
|
375
|
21
|
- वजीरपुर - DPCC
|
419
|
408
|
-11
क्या है AQI का मानक?
बता दें शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.
CPCB के प्रति घंटे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई रात 12 बजे 349 और एक बजे 348 था. सोमवार 20 अक्टूबर को, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने प्रदूषण का स्तर 'रेड जोन' में दर्ज किया, भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई. दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार को 345 (बेहद खराब श्रेणी) था. मंगलवार 21 अक्टूबर और बुधवार 22 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता के और भी व्यापक रूप से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. (रिसर्च- अमोद सिंह)
