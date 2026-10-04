Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल

दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल

दिल्ली के ज्वालापुरी में जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत, कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार से घायल युवक को नौकरी और पीड़ित परिवार को मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 04 Oct 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में नांगलोई विधानसभा क्षेत्र की ज्वालापुरी कॉलोनी में जर्जर मकान ढहने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है. 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित परिवार से मुलाकात की और घायल युवक को सरकारी नौकरी तथा मकान के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की. इस दौरान प्रदेश महासचिव संगठन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व एआईसीसी सचिव एवं नांगलोई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोहित चौधरी, जिला अध्यक्ष वरुण ढाका, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार, महासचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, निगम पार्षद मंदीप शौकीन, पूर्व पार्षद पृथ्वी सिंह राठौड़ और अनूप शौकीन भी मौजूद रहे.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली NCR
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
दिल्ली NCR
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में नकली नोट छापने की रैकेट का भंडाफोड़, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार
दिल्ली में नकली नोट छापने की रैकेट का भंडाफोड़, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी

जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं

देवेंद्र यादव ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले बुजुर्ग और गंभीर रूप से घायल युवक की स्थिति बेहद पीड़ादायक है. पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि, मकान वर्ष 1977 में बना था और लंबे समय से जर्जर स्थिति में था. घटनास्थल के दौरे के दौरान यादव ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही. 

उनका दावा है कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद राहत कार्य में स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ा, जबकि एनडीआरएफ की टीम कई घंटे बाद पहुंची. यादव के अनुसार, स्थानीय लोगों ने ही मलबे से घायल युवक को बचाया और बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला. उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन दुर्घटना के समय प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से नदारद रहता है. जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती.

जर्जर मकानों पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वालापुरी में लंबे समय से रह रहे गरीब परिवारों के मकानों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इलाके में बड़ी संख्या में मकान जर्जर हैं और आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार उनकी मरम्मत कराने की स्थिति में नहीं हैं. यादव ने महंगाई और बेरोजगारी का हवाला देते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए मकान की मरम्मत का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार भी ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि जर्जर मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान कर उन्हें मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी जाए. यादव का कहना है कि दिल्ली में ऐसे हजारों मकान हैं जिन्हें समय रहते सुरक्षित नहीं किया गया तो इस तरह के हादसे दोबारा हो सकते हैं.

प्रभावित परिवार के सरकार से की ये मांगे

देवेंद्र यादव ने हादसे में घायल युवक के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की. साथ ही परिवार को मकान दोबारा बनाने में मदद देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे जर्जर मकानों के रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए और समय रहते ऐसे घरों की मरम्मत भी करानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके. अंत में यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और जरूरत के समय गरीब लोगों की मदद करती रहेगी.

यह भी पढ़ें: 30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली NCR
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
दिल्ली NCR
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में नकली नोट छापने की रैकेट का भंडाफोड़, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार
दिल्ली में नकली नोट छापने की रैकेट का भंडाफोड़, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
एग्रीकल्चर
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
शिक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget