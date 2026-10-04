दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल

दिल्ली में नांगलोई विधानसभा क्षेत्र की ज्वालापुरी कॉलोनी में जर्जर मकान ढहने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित परिवार से मुलाकात की और घायल युवक को सरकारी नौकरी तथा मकान के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की. इस दौरान प्रदेश महासचिव संगठन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व एआईसीसी सचिव एवं नांगलोई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोहित चौधरी, जिला अध्यक्ष वरुण ढाका, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार, महासचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, निगम पार्षद मंदीप शौकीन, पूर्व पार्षद पृथ्वी सिंह राठौड़ और अनूप शौकीन भी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी

जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं

देवेंद्र यादव ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले बुजुर्ग और गंभीर रूप से घायल युवक की स्थिति बेहद पीड़ादायक है. पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि, मकान वर्ष 1977 में बना था और लंबे समय से जर्जर स्थिति में था. घटनास्थल के दौरे के दौरान यादव ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही.

उनका दावा है कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद राहत कार्य में स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ा, जबकि एनडीआरएफ की टीम कई घंटे बाद पहुंची. यादव के अनुसार, स्थानीय लोगों ने ही मलबे से घायल युवक को बचाया और बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला. उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन दुर्घटना के समय प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से नदारद रहता है. जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती.

जर्जर मकानों पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वालापुरी में लंबे समय से रह रहे गरीब परिवारों के मकानों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इलाके में बड़ी संख्या में मकान जर्जर हैं और आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार उनकी मरम्मत कराने की स्थिति में नहीं हैं. यादव ने महंगाई और बेरोजगारी का हवाला देते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए मकान की मरम्मत का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार भी ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि जर्जर मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान कर उन्हें मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी जाए. यादव का कहना है कि दिल्ली में ऐसे हजारों मकान हैं जिन्हें समय रहते सुरक्षित नहीं किया गया तो इस तरह के हादसे दोबारा हो सकते हैं.

प्रभावित परिवार के सरकार से की ये मांगे

देवेंद्र यादव ने हादसे में घायल युवक के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की. साथ ही परिवार को मकान दोबारा बनाने में मदद देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे जर्जर मकानों के रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए और समय रहते ऐसे घरों की मरम्मत भी करानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके. अंत में यादव ने कहा कि कांग्रेस प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और जरूरत के समय गरीब लोगों की मदद करती रहेगी.

यह भी पढ़ें: 30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड