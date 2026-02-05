दिल्ली: अनजाने में पुलिस के जाल में फंसा नाबालिग, हत्या के CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 39 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के आरोप में एक 17 साल का नाबालिग खुद अनजाने में पुलिस के जाल में फंस गया. खास बात यह रही कि नाबालिग मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने मंदिर मार्ग थाने पहुंचा था. ठीक उसी समय पुलिस CCTV फुटेज के जरिए उसकी पहचान कर चुकी थी.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है.

CCTV फुटेज से हुआ पूरे मामले का खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोमवार (2 फरवरी) शाम गुलाबी बाग थाना पुलिस को सब्जी मंडी इलाके की रेलवे कॉलोनी से एक शव मिलने की सूचना मिली. शव की पहचान संदीप कुमार मालवीय के रूप में हुई, जो 25 जनवरी से लापता था. शव पर चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. जांच में सामने आया कि संदीप ने रेलवे कॉलोनी में एक कमरा किराए पर ले रखा था. जहां वह कभी-कभार आता जाता था. उसी कमरे में उसका शव मिला. पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जिसमें संदीप एक ऑटो रिक्शा में एक कम उम्र के लड़के के साथ नजर आया. फुटेज से पता चला कि दोनों की मुलाकात पहाड़गंज इलाके में हुई थी. उस लड़के की तस्वीर मंदिर मार्ग थाने को भेज दी गई.

सीसीटीवी फुटेज से मिला दिल्ली पुलिस को मिला अहम सबूत

इसी दौरान सोमवार को एक 17 साल का लड़का मंदिर मार्ग थाने पहुंचा और अपना मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराने लगा. पुलिस को शक हुआ और तस्वीर से मिलान करने पर वही लड़का CCTV फुटेज में दिखा व्यक्ति निकला. इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया. नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि संदीप उसे रेलवे कॉलोनी के कमरे में ले गया था और कथित तौर पर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की. इससे घबराकर और गुस्से में आकर उसने गैस सिलेंडर से संदीप के माथे पर वार किया और टूटे कांच से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया.

इसके बाद नाबालिग ने संदीप के कमरे से 2,000 रुपये, एक क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन ले लिया. कमरे में ताला लगाया और फरार हो गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने गाजियाबाद के एक ATM से 4,000 रुपये निकाले और करीब 14,000 रुपये का नया मोबाइल फोन खरीद लिया. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और नाबालिग को किशोर न्याय कानून के तहत पेश किया गया.

ये भी पढ़िए- बिहार: गया में मानवाधिकार वकील ने किया जिंदा दारोगा का 'पिंडदान', सिस्टम पर उठे सवाल