दिल्ली: जज सुसाइड केस में एक्शन, ज्यूडिशियल अफसर पत्नी और IAS साली के खिलाफ FIR, लगीं ये धाराएं

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: जज सुसाइड केस में एक्शन, ज्यूडिशियल ऑफिसर पत्नी और IAS साली के खिलाफ FIR, लगीं ये धाराएं

Delhi News: जज सुसाइड केस में एक्शन, ज्यूडिशियल ऑफिसर पत्नी और IAS साली के खिलाफ FIR, लगीं ये धाराएं

Delhi Judge Suicide Case: दिल्ली के सफदरजंग में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या मामले में FIR दर्ज हो गई है. पिता की शिकायत पर उकसावे और साजिश के एंगल से जांच तेज हुई.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 May 2026 09:14 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के सफदरजंग इलाके में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच तेज कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, जज अमन कुमार शर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मृतक जज के पिता की शिकायत के आधार पर थाना सफदरजंग एन्क्लेव में एफआईआर संख्या 152/26 दर्ज की गई है. यह मामला धारा 108 और 61(2) के तहत दर्ज हुआ है. धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी है, जबकि धारा 61(2) आपराधिक साजिश से संबंधित है.

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शुरुआती जांच में जज अमन और उनकी पत्नी स्वाति में विवाद की बात सामने आई है. एफआईआर में मृतक जज की पत्नी ज्यूडिशियल अफसर स्वाति मलिक और उनकी चचेरी बहन निधि मलिक (IAS) पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं.

ग्रीन पार्क स्थित आवास में मिली थी लाश

यह घटना दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की है, जहां जज अमन कुमार शर्मा अपने आवास पर मृत पाए गए. इसकी जानकारी अमन के जीजा शिवम कुमार ने PCR कॉल के जरिए पुलिस को दी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मौके से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

आत्महत्या से पहले पिता को किया था फ़ोन

मामले में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि आत्महत्या से एक रात पहले अमन कुमार शर्मा ने अपने पिता को फोन किया था. रिश्तेदार राजेश शर्मा के मुताबिक, रात करीब 10 बजे की गई इस कॉल में अमन बेहद परेशान लग रहे थे. उन्होंने अपने पिता से कहा कि उनका जीना मुश्किल हो गया है. यह सुनकर पिता घबरा गए और वजह पूछी, लेकिन अमन कुछ साफ नहीं बता सके.

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अमन कुमार शर्मा ने 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा में अपनी नियुक्ति के साथ करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने पुणे स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई पूरी की थी, जहां से उन्होंने विधि की शिक्षा हासिल की. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाई. पिछले साल से वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर तैनात थे और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे.

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Published at : 03 May 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Judge Suicide Aman Kumar Sharma
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