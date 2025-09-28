हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: ज्वैलरी शोरूम में ग्राहक बनकर चोरी करने वाला कपल गिरफ्तार, लाखों के गहने बरामद

दिल्ली: ज्वैलरी शोरूम में ग्राहक बनकर चोरी करने वाला कपल गिरफ्तार, लाखों के गहने बरामद

Delhi Jewelry Theft: द्वारका पुलिस ने ज्वैलरी शोरूम्स से चोरी करने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है. राजीव और संया ग्राहक बनकर दुकानों में घुसते और गहने चुरा लेते थे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 07:12 PM (IST)
दिल्ली के ज्वैलरी शोरूम पर ग्राहकों का भेष धरकर चोरी करने वाले एक कपल को द्वारका जिले की एंटी बर्गलरी सेल ने गिरफ्तार कर लिया है. यह जोड़ी लगातार कई इलाकों में ज्वेलरी शॉप्स को निशाना बना रही थी. इनकी पहचान, राजीव (35) और संया (34) के रूप में हुई है. ये दिल्ली के दरियागंज इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से सोने के जेवरात और नकद बरामद किए हैं.

डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार, आरोपी राजीव और उसकी पत्नी संया ज्वेलरी की दुकानों पर असली ग्राहक बनकर पहुंचते थे. वारदात के दौरान राजीव दुकानदार को सवाल-जवाब में उलझाता, जबकि संया मौके का फायदा उठाकर गहने पर हाथ साफ कर देती थी.

राजधानी के कई इलाकों में दिए थे चोरी को अंजाम

यह कपल अब तक दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिम विहार, मठ मार्केट (ISBT), लाजपत नगर, खान मार्केट और द्वारका जैसे इलाकों में सात से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है. इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने तीन मामलों का खुलासा करने में कामयाबी पाई है.

ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

डीसीपी ने बताया कि, 20 अगस्त को द्वारका के एक ज्वैलरी शॉप में चोरी की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की. इसके लिए एसीपी राम अवतार की देखरेख और इंस्पेक्टर विवेक मैंडोला के नेतृत्व में एएसआई कृष्ण, हेड कॉन्स्टेबल नरेश, संदीप, कृष्ण और महिला हेड कॉन्स्टेबल सोनिया की टीम का गठन किया गया था.

जांच में टीम ने जब शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच तो कपल की पूरी हरकत सामने आ गयी. जिस पर पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए कैब सर्विस प्रोवाइडर से सहायता ली. उनसे प्राप्त मोबाइल नंबर की जानकारी और आईपी एड्रेस की कड़ी जोड़ कर पुलिस राजीव-संया तक पहुंचने में कमायाब हुई. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से, एक सोने की अंगूठी, एक सोने का लॉकेट, एक जोड़ी सोने की बालियां, 8,000 रुपये नकद बरामद किए हैं.

नशे की लत के कारण अपराध की राह पर उतरे

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और नशे की लत के कारण अपराध की राह पर उतर आए. राजीव पहले प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, लेकिन नशे की लत में सब कुछ गंवा बैठा. 2013 में शादी के बाद संया भी इस चक्रव्यूह में फंस गई और अप्रैल 2025 से दोनों ने दिल्ली आकर चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया.

पुलिस के मुताबिक ये चोरी के आभूषणों को कालकाजी में किसी कैश फ़ॉर गोल्ड शॉप पर बेचा करते थे. इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने द्वारका साउथ, डाबड़ी और तुगलक रोड थाने में दर्ज 3 मामलों का खुलासा किया है. फिलहाल पुलिस इन मामलों में आगे की जांच में जुट गई है.

Published at : 28 Sep 2025 07:12 PM (IST)
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
