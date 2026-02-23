हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: कभी CAA, कभी फीस..., बीते कुछ सालों में कब-कब विवादों घिरा JNU?

दिल्ली: कभी CAA, कभी फीस..., बीते कुछ सालों में कब-कब विवादों घिरा JNU?

JNU News: 22 फरवरी की देर रात JNU में लेफ्ट और राइट छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हो गए. आइए देखें JNU में अबतक बीते कुछ सालों में कितने विवाद सामने आए हैं और उनके वजह क्या रहे.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 23 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, लेकिन विवादों से इसका रिश्ता भी अक्सर सुर्खियों में बना रहता है. हाल ही में हुए कई ऐसे मामले हैं जिसमें इस विश्वविद्यालय ने रातों रात रणभूमि का रूप ले लिया हो.

ताजा मामला बीते दिन 22 फरवरी की है जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर में 22 फरवरी देर स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक विरोध मार्च के दौरान वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझान वाले छात्र समूहों के बीच हिंसा हुई. 

दोनों समूहों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। छात्रों के अनुसार, कथित घटना रविवार देर रात करीब डेढ बजे हुई जिसमें छात्रों के बीच झड़प होने के बाद कथित पथराव में कई छात्र घायल हो गए. लेकिन ये पहली बार नहीं है कि JNU में ऐसा कुछ हुआ हो. आइए देखें साल 2020 से अब तक कब कब क्या क्या हुआ.

साल 2020 में CAA के विरोध पर हुआ था बवाल!

जनवरी 2020 में 5 जनवरी की रात नकाबपोश हमलावरों ने कैंपस में घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था जिसमें करीब 40 लोग घायल हुए थे. बता दें कि यह हमला तब हुआ था जब शिक्षकों का समूह कैंपस की फीस बढ़ाने पर चर्चा कर रहा था. यही वजह रही कि इस घटना को कैंपस फीस हाइक और उन दिनों जारी CAA के विरोध से जोड़कर देखा गया. वहीं अलग-अलग छात्र संगठनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे. 

जनवरी 2024 में चुनाव कमिटी चयन को लेकर हुई झड़प में चार से अधिक छात्र घायल हुए और 2024 की हिंसा के मामले में ABVP के 8 सदस्यों पर ₹19,000 प्रत्येक का जुर्माना लगाया गया, जिस पर संगठन ने प्रशासन और छात्र संघ के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया.

2025 में बॉयोमीट्रिक प्रणाली पर हुआ विवाद!

साल 2025 में भी कई विवाद सामने आए जिनमें दशहरा आयोजन को लेकर टकराव, सिद्धांत नॉलेज फाउंडेशन के साथ MoU और बॉयोमीट्रिक प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन तथा लाइब्रेरी में तोड़फोड़ के बाद 5 छात्र नेताओं का रस्टिकेशन शामिल है. 

नवंबर 2025 के छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की, जबकि जनवरी 2026 में 2020 हमले की बरसी पर कार्यक्रम और विवादित नारों के बाद प्रशासन ने पुलिस में शिकायत की. JNU में अधिकांश घटनाएं लेफ्ट और राइट छात्र संगठनों के वैचारिक संघर्ष और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी रही हैं, जहां जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बावजूद टकराव की घटनाएं रुक नहीं पाई हैं.

बता दें कि इन विवादों में छात्र संगठन ABVP, JNSU, AISA, SFI इनका नाम शामिल होता है. इन्हीं संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के मामलों में विवाद शुरू भी होते हैं और समय अनुसार धुंधले भी हो जाते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संस्थानों में क्या कोई कानून व्यवस्था लागू नहीं हो सकती.. क्या विश्वविद्यालय का टैग लिए JNU जैसी संस्था में पढ़ने वाले छात्रों की प्राथमिकता शोध, अध्ययन और बौद्धिक विमर्श नहीं होनी चाहिए. लगातार सामने आ रही घटनाएं यह संकेत देती हैं कि छात्र संगठनों के बीच संवाद, जवाबदेही और प्रशासनिक सख्ती की स्पष्ट रूपरेखा तय किए बिना ऐसे विवाद थमने वाले नहीं हैं.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 23 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
JNU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: कभी CAA, कभी फीस..., बीते कुछ सालों में कब-कब विवादों घिरा JNU?
दिल्ली: कभी CAA, कभी फीस..., बीते कुछ सालों में कब-कब विवादों घिरा JNU?
दिल्ली NCR
AI समिट विरोध मामले में दिल्ली पुलिस की 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता अरेस्ट, कार जब्त
AI समिट विरोध मामले में दिल्ली पुलिस की 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से यूथ कांग्रेस नेता अरेस्ट, कार जब्त
दिल्ली NCR
JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए
JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए
दिल्ली NCR
Delhi: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
Advertisement

वीडियोज

Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget