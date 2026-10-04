दिल्ली: CEC के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, छात्रों के साथ शीला दीक्षित की बेटी भी डिटेन

दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए रविवार (4 अक्टूबर) को भी राजनीतिक नेताओं और छात्र कार्यकर्ता जमा हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली.

आईसा के प्रदर्शन में अलग- अलग छात्र सगठनों के अलावा सियासी हस्तियां भी जुटीं. इसी बीच दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित को भी छात्रों के साथ पुलिस ने डिटेन कर लिया. इस दौरान उनके हल्की चोट भी लगी. वहीं प्रदर्शन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बरेकेडिं हटा दी और आगे की तरफ बढ़ गए.

इससे पहले आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के आह्वान के बाद शनिवार को भी प्रदर्शनकारी जमा हुए. बोरा को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बजे जंतर-मंतर लौटने और विरोध प्रदर्शन जारी रखने को कहा था.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

बता दें कि प्रदर्शनकारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चिंता जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के पास लोगों के जुटते ही उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया. सुरक्षाकर्मियों को कई जगहों पर तैनात किया गया था और जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर अवरोधक लगाए गए थे.

1000 लोगों को किया गया था डिटेन

वहीं शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन के दौरान आईसा, एसएफआई, एनएसयूआई, आप और अन्य राजनीतिक व छात्र संगठनों से जुड़े 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था. बोरा के अलावा आप के नेताओं और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल थे.