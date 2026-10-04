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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: CEC के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, छात्रों के साथ शीला दीक्षित की बेटी भी डिटेन

दिल्ली: CEC के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, छात्रों के साथ शीला दीक्षित की बेटी भी डिटेन

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर पर छात्र संगठनों के प्रदर्शन में शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित भी शामिल हुईं, जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया. इस दौरान उनकी हल्की चोट भी आ गई.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Oct 2026 05:38 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए रविवार (4 अक्टूबर) को भी राजनीतिक नेताओं और छात्र कार्यकर्ता जमा हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली.

आईसा के प्रदर्शन में अलग- अलग छात्र सगठनों के अलावा सियासी हस्तियां भी जुटीं. इसी बीच दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित को भी छात्रों के साथ पुलिस ने डिटेन कर लिया. इस दौरान उनके हल्की चोट भी लगी. वहीं प्रदर्शन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बरेकेडिं हटा दी और आगे की तरफ बढ़ गए.

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इससे पहले आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के आह्वान के बाद शनिवार को भी प्रदर्शनकारी जमा हुए. बोरा को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने कार्यकर्ताओं से  एक बजे जंतर-मंतर लौटने और विरोध प्रदर्शन जारी रखने को कहा था. 

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

बता दें कि प्रदर्शनकारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चिंता जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के पास लोगों के जुटते ही उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया. सुरक्षाकर्मियों को कई जगहों पर तैनात किया गया था और जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर अवरोधक लगाए गए थे.

1000 लोगों को किया गया था डिटेन

वहीं शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन के दौरान आईसा, एसएफआई, एनएसयूआई, आप और अन्य राजनीतिक व छात्र संगठनों से जुड़े 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था. बोरा के अलावा आप के नेताओं और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल थे.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Oct 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
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