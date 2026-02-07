जनकपुरी में बाइक सवार की मौत का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह घटना निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में की जा रही लापरवाही का ताजा उदाहरण है जो न जाने राजधानी सहित कई जगहों पर लंबे समय से इस तरह के घटनाओं का कारण बनता आ रहा है. फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि घटना में जिन-जिन लोगों की भी लापरवाही सामने आएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. यह हादसा हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुआ, जिसके बाद सरकार और पुलिस हरकत में आई. मंत्री ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है.

जो भी दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जायेगा- आशीष सूद

मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जल मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन सभी को निलंबित कर दिया है जिन पर लापरवाही का संदेह है. साइट पर हुई खामियों के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड और ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जांच के दौरान अगर जल बोर्ड के किसी अधिकारी को दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए जाएंगे. ठेकेदार के खिलाफ भी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी."

उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए पीटीआई से कहा, "यह भी सच है कि हमारा दुख और पीड़ा एक युवक की जान वापस नहीं ला सकती. हालांकि, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं पूरी घटना पर बारीकी से नजर रख रही हैं और पल-पल की जानकारी ले रही हैं. उनकी हिदायतों के अनुसार सभी कार्रवाई की जा रही है."

दिल्ली सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया- यासिर जिलानी

इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जनकपुरी की यह घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क है. यासिर जिलानी ने बताया कि मंत्री आशीष सूद ने पहले ही कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और उसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, बल्कि जमीनी स्तर पर एक्शन ले रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

फिलहाल जनकपुरी बाइक सवार मौत मामले की पुलिस जांच जारी है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और किन स्तरों पर चूक हुई. दिल्ली सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा.