दिल्ली: जनकपुरी स्कूल रेप केस को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर भड़की कांग्रेस, स्कूल को भेजा गया नोटिस
Janakpuri School Rape Case: कांग्रेस ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने और बच्चों की सुरक्षा में सिस्टम की घोर विफलता का दर्दनाक उदाहरण है.
पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक निजी स्कूल में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित रेप की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल को शो कॉज नोटिस भेज दिया है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने घटना को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथों लिया है.
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने और बच्चों की सुरक्षा में सिस्टम की घोर विफलता का दर्दनाक उदाहरण है."
'स्कूल में दूसरा दिन और मासूम के साथ दरिंदगी'
देवेंद्र यादव ने कहा, "बच्ची का स्कूल में यह दूसरा ही दिन था, जब उसके साथ यह बर्बर घटना हुई. उन्होंने कहा कि समाज के सबसे कमजोर और मासूम वर्ग की सुरक्षा करने में प्रशासन पूरी तरह असफल साबित हुआ है. इस घटना ने अभिभावकों के भीतर भय और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है."
देवेंद्र यादव ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और किसी भी बच्चे को इस तरह के अमानवीय और अकल्पनीय दर्द से नहीं गुजरना चाहिए." वहीं आरोपी को जमानत मिलने पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इससे परिवार का दर्द और बढ़ा है, जबकि जनता के बीच भारी आक्रोश फैल गया है.
उन्होंने मांग की है कि न्यायपालिका इस फैसले की तत्काल समीक्षा करे और आरोपी के खिलाफ POCSO समेत संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
'बेटी बचाओ के दावे खोखले साबित हुए'
देवेंद्र यादव ने इस घटना को बीजेपी के शासन मॉडल का शर्मनाक चेहरा बताते हुए कहा, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के बावजूद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है.
उन्होंने कहा कि व्यवस्थागत लापरवाही, सुरक्षा कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन और राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण अपराधियों में डर खत्म हो चुका है. यही वजह है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल
दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने सवाल उठाया कि आखिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम अब तक क्यों नहीं किए गए. उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीर लापरवाही क्यों बरती जा रही है.
'तुरंत रद्द हो आरोपी की जमानत'
उन्होंने इस मामले में कई अहम मांगें भी रखीं. इनमें आरोपी की जमानत तुरंत रद्द करने, विशेष POCSO अदालत में फास्ट ट्रैक सुनवाई कराने, स्कूल प्रशासन और पुलिस की किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने तथा दिल्ली के सभी स्कूलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा कराने की मांग शामिल है.
'बच्चों की सुरक्षा के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'
यादव ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असफल जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
'बच्ची को न्याय दिलाने के लिए करते रहेंगे संघर्ष'
देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी. उन्होंने BJP सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर उसकी जवाबदेही तय की जाएगी और शासन-प्रशासन की विफलताओं को जनता के सामने लाया जाएगा.
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Source: IOCL