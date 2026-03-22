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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हादसा, कार के बोनट पर लटका ट्रैफिक पुलिसकर्मी, फिर सड़क पर गिरा

दिल्ली में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हादसा, कार के बोनट पर लटका ट्रैफिक पुलिसकर्मी, फिर सड़क पर गिरा

Delhi Viral Video: दिल्ली में जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास जैसे ही पुलिसकर्मी ने कार को रोकने की कोशिश की, ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी. इस दौरान पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 22 Mar 2026 08:10 PM (IST)
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पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में शनिवार (21 मार्च) को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. एक कार ड्राइवर ने रुकने के बजाय ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ही अपनी गाड़ी के बोनट पर घसीट लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के पास ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से ड्रंकन ड्राइविंग चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने नियमों का पालन करने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की.

बोनट पर लटकता रहा पुलिसकर्मी, फिर सड़क पर गिरा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही पुलिसकर्मी ने कार को रोकने की कोशिश की, चालक ने अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी. इस दौरान पुलिसकर्मी कार के बोनट पर लटक गया और कुछ दूरी तक ऐसे ही घसीटा जाता रहा. संतुलन बिगड़ने पर वह सड़क पर गिर गया और गाड़ी की चपेट में आकर जख्मी हो गया.

राहगीरों की मदद से रोकी गई कार

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और किसी तरह कार को रुकवाया. घायल पुलिसकर्मी को तुरंत सहायता पहुंचाई गई. वहीं, मौके पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आरोपी कार ड्राइवर की पहचान

पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी शरद भास्कर के मुताबिक, घटना 21 मार्च 2026 शाम करीब 5:52 बजे भारती कॉलेज, लाल साईं मार्ग के पास हुई. आरोपी चालक की पहचान निलेश कुमार के रूप में हुई है, जो द्वारका बागडोला का रहने वाला है. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और मोटर व्हीकल एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत चालान किया गया है, जिसमें नशे में गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, दुर्व्यवहार और खतरनाक ड्राइविंग शामिल हैं.

जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मी करते ड्यूटी!

डीसीपी ने कहा कि ट्रैफिक अधिकारियों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल, यह घटना एक बार फिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उजागर करती है. जनकपुरी की यह वारदात सिर्फ हैरान करने वाली नहीं है, बल्कि यह भी बताती है कि कानून का पालन करवाने के दौरान पुलिसकर्मियों को किस तरह जान जोखिम में डालनी पड़ती है.

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Published at : 22 Mar 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
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