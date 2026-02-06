हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद

नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने-थाने भटकते मां-बाप की पुलिस ने नहीं की मदद

Delhi News: जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक कमल की दर्दनाक मौत हो गई. रात भर परिजन उसे ढूंढते रहे, सुबह पुलिस के फोन से हादसे का पता चला.

By : मनोज वर्मा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Feb 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था. जानकारी के मुताबिक, कमल रात में रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था. रास्ते में उसकी घर वालों से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा.

परिजन रात भर करते रहे तलाश

कमल के घर न पहुंचने पर परिजन चिंतित हो गए और रात भर उसकी तलाश में निकल पड़े. दर्जन भर थानों के चक्कर लगाए गए, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली. परिजन पूरी रात बेचैनी में गुजारते रहे. आखिरकार सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसके बाद इस हादसे का खुलासा हुआ.

गड्ढे में बाइक समेत गिरा मिला युवक

पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि कमल अपनी बाइक के साथ एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था. बताया जा रहा है कि उस जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था. आशंका है कि अंधेरे में गड्ढा नजर न आने के कारण कमल बाइक सहित उसमें गिर गया और बाहर नहीं निकल सका.

दोस्त ने जताई हत्या की आशंका

लड़के के दोस्त ने बताया कि हम थाने गए, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. दबाव बनाने के बाद यहां की लोकेशन ट्रेस की. हम सभी लोग कई थाने गए और पूरी रात घूमते रहे. पुलिस वालों की गलती है. अगर उन्होंने रात में ढूंढा होता तो शायद जान बच जाती. दोस्त ने कहा कि यहां पर बैरिकेड्स नहीं थे, दूसरी तरफ से बैरिकेड लगे थे. रात में इस गड्ढे को चेक किया था, यहां पर कुछ नहीं था. मुझे शक है कि किसी ने हत्या की है.

मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, “सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया. नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा. बस रोज झूठ बोला जाता है.”

Shocking !!!

सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फँस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया

नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा। बस रोज़ झूठ बोला जाता है।

जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली pic.twitter.com/4WJr1tLdiI

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 6, 2026

">

कैबिनेट मंत्री की विधानसभा में हादसा

यह हादसा कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की विधानसभा क्षेत्र में हुआ है. मंत्री आशीष सूद घटना को लेकर कहा, "बैरिकेड्स लगे हुए थे. घटना कैसे हुई, इसकी जांच हो रही है. जांच में ठेकेदार या जलबोर्ड के अधिकारी की कमी पाई जाएगी तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा. दुखद घटना पर फिलहाल इतनी ही जानकारी दे सकता हूं."

क्या बोली पुलिस

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रात करीब 12 बजे जनकपुरी थाने को जनकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिये ट्रैक करना शुरू किया. कमल की लोकेशन जनकपुरी के पास के टावर की मिली. इसके बाद उसे तलाशने के लिए टीमों को लगाया गया, कमल जनकपुरी के पास एक दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में मिला. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच कर रही है कि ये हादसा हुआ कैसे.

Published at : 06 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Delhi Accident News DELHI NEWS
Embed widget