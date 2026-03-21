Delhi News: ISIS से जुड़ाव के आरोपों में गिरफ्तार दो लोग बरी, कोर्ट ने कहा- पुख्ता सबूत नहीं
Delhi News In Hindi: कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष आरोपों को पुख्ता तरीके से साबित नहीं कर सके. एडिशनल सेशन जज जमशेद जहूर पॉल और परवेज राशिद लोन को बरी करने का आदेश दिया.
दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट ने आईएसआईएस से कथित जुड़े होने और हथियार जुटाने के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष आरोपों को पुख्ता तरीके से साबित नहीं कर सके. एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने कश्मीर के शोपियां के रहने वाले जमशेद जहूर पॉल और परवेज राशिद लोन को बरी करने का आदेश दिया. दोनों को साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस ने जमशेद जहूर पॉल और परवेज राशिद लोन दोनों के खिलाफ UAPA की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज किया था. साथ ही उन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.
हथियार मिलने का दावा
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा था कि 6 सितंबर 2018 को उन्हें सूचना मिली थी कि आईएसआईएस से जुड़े ये दोनों आरोपी जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने दिल्ली आए हैं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग स्थित जामा मस्जिद बस स्टॉप से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक उनके पास से दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुए थे.
कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत नहीं
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया. अदालत के मुताबिक यह भी साबित नहीं हुआ कि आरोपियों ने किसी साजिश के तहत हथियार खरीदे या जमा किए थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि आरोपी ब्लैकबेरी मैसेंजर और व्हाट्सऐप के जरिए अपने कथित आकाओं या अन्य आरोपियों से संपर्क में थे.
कोर्ट ने यह भी माना कि 6 सितंबर 2018 से पहले के समय में भी आरोपियों के आईएसआईएस के सदस्य होने का आरोप साबित नहीं हो सका. इन सभी कारणों से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दे दिया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL