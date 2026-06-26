दिल्ली: इंडिया गेट पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, IHBAS डॉक्टर्स ने नाटक से दिया बड़ा संदेश

अवैध नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day Against Drug Abuse) के अवसर पर गुरुवार को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कई सामाजिक संगठनों ने एक मंच पर आकर नशा मुक्त समाज का मजबूत संदेश दिया.

IHBAS के डॉक्टरों ने नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण IHBAS (इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज) के डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत किया गया एक जानकारीपूर्ण प्रहसन (स्किट/नाटक) रहा. इस नाटक के जरिए डॉक्टरों ने बेहद सरल तरीके से समझाया कि नशे के शुरुआती संकेत और लक्षण क्या होते हैं. इसके माध्यम से यह भी संदेश दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत किससे संपर्क करना चाहिए और मनोचिकित्सकीय उपचार के जरिए कैसे इस दलदल से बाहर निकला जा सकता है.

समय पर इलाज से संभव है नशे से मुक्ति

जागरूकता सत्र के दौरान IHBAS की मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने लोगों को नशे की लत से जुड़ी गंभीर समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से जानकारी दी. विशेषज्ञों ने बताया कि दिल्ली में IHBAS की एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (ATF) जैसी शानदार सेवाएं उपलब्ध हैं. इन सुविधाओं के माध्यम से नशे की लत से जूझ रहे लोगों को विशेषज्ञ उपचार और उचित परामर्श (Counseling) उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी सामान्य जीवन में वापसी संभव हो पाती है.

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केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बढ़ाया उत्साह

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रविंदर सिंह इंद्रराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ मंच पर नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे. आयोजन को सफल बनाने में कंसल्टेंट मनोचिकित्सक डॉ. पूजा शाक्य और डॉ. अंकिता चट्टोपाध्याय ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई. इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के प्रतिनिधियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

आयोजकों ने अपील करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता ही सबसे प्रभावी हथियार है. नशे की समस्या को समाज या परिवार से छिपाने के बजाय समय रहते विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए.

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