प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में एक लाख रुपये की साड़ी चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच

प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में एक लाख रुपये की साड़ी चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच

Delhi IITF Theft: दिल्ली के प्रगति मैदान में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' थीम पर चल रहा है. भारी भीड़ के बीच, एक लाख रुपये की साड़ी चोरी हो गई.

By : IANS एजेंसी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) धूमधाम से चल रहा है. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग देशभर से यहां पहुंच रहे हैं. भारत मंडपम में आयोजित यह ट्रेड फेयर अपनी रौनक, भीड़ और सांस्कृतिक झलकियों के लिए मशहूर है, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं.

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ थीम के साथ चल रहा है. इस मेले में देश–दुनिया के कारोबारी अपने प्रोडक्ट्स पेश करते हैं, जो विजिटर्स के लिए नए इनोवेशन और क्राफ्ट देखने और खरीदने का बड़ा मौका है.

करीब एक लाख रुपये कीमत की साड़ी चोरी हो गई

मेले में दिन-ब-दिन भीड़ बढ़ने के बाद चोर सक्रिय हो गए हैं. भीड़भाड़ वाले हॉल और पवेलियन पर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा घटना में ट्रेड फेयर के एक हॉल से करीब एक लाख रुपये कीमत की साड़ी चोरी हो गई. यह साड़ी प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखी गई थी, लेकिन चोर कब और कैसे ले उड़े, इसका किसी को पता ही नहीं चला. गुरुवार को पुलिस को इस चोरी की जानकारी मिली, हालांकि अभी तक आयोजकों या दुकानदार की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. फिर भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शुरुआती जांच शुरू कर दी है.

हुलिए की पहचान करने की की जा रही है कोशिश

सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी है. पुलिस ने फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और वीडियो के आधार पर चोरों के हुलिए की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. ट्रेड फेयर में चोरी की ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं. हर साल किसी न किसी दुकान से महंगे सामान गायब होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. भीड़ के समय चोर बड़ी चालाकी से दुकान के कोने में घुसकर या किसी को बातों में उलझाकर सामान उठा ले जाते हैं.

Published at : 22 Nov 2025 06:15 PM (IST)
