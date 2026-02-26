IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 23 करोड़ रुपये का गांजा, ट्रॉली बैग में छिपा कर लाए थे आरोपी

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है. कस्टम्स ने करीब 23.936 किलो ग्राम हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसे गांजा (मारिजुआना) बताया जा रहा है.

इस मामले में दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 23.936 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

बैग की एक्स-रे स्क्रीनिंग में हुआ खुलासा

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक दोनों यात्री 22 फरवरी 2026 को थाईलैंड के क्राबी से फ्लाइट संख्या 6E-1070 से दिल्ली के टर्मिनल-3 पर पहुंचे थे. यात्रियों की प्रोफाइलिंग के आधार पर अधिकारियों को उन पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्हें ग्रीन चैनल पर रोका गया और उनके सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग के साथ विस्तृत जांच की गई.

जांच के दौरान अधिकारियों ने दोनों ट्रॉली बैग से कुल 14 पॉलीथीन पैकेट बरामद किए. इनमें से 8 पैकेट ग्रे और पीले रंग के ट्रॉली बैग में छिपाकर रखे गए थे, जबकि 6 पैकेट गहरे हरे और सफेद रंग के ट्रॉली बैग में छुपाए गए थे. बरामद मादक पदार्थ का कुल शुद्ध वजन 23,936 ग्राम पाया गया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

प्रारंभिक जांच और डायग्नोस्टिक परीक्षण में बरामद पदार्थ गांजा/मारिजुआना प्रतीत हुआ. इसके बाद कस्टम विभाग ने दोनों यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने जब्त मादक पदार्थ और पैकिंग सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया है.