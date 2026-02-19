दिल्ली पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. दोनों पति-पत्नी पर 48 निवेशकों ने शिकायत दर्ज की थी और कमेटी के पैसे ना देने का आरोप लगाया था. आरोपियों की पहचान चंदरदीप चमोली उर्फ मास्टर जी और उनकी पत्नी सरिता चमोली के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर अवैध कमेटी स्कीम चलाकर लोगों से करीब 2 करोड़ रुपये तक कि ठगी की है.

पक्के मुनाफे का लालच देकर दोनों करते थे लोगों से ठगी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुआ था, जब कुलदीप सिंह समेत 48 निवेशकों ने शिकायत दी कि आरोपियों ने ऊंचे और पक्के मुनाफे का लालच देकर उनसे पैसे जमा करवाए. शुरुआत में आरोपियों ने कुछ लोगों को समय पर छोटी रकम लौटाकर भरोसा जीता. लेकिन जब बाद में बड़ी रकम इकट्ठी हो गई तो पैसे लौटाना बंद कर दिया और फरार हो गए.

आरोपियों ने साल 2013 से अब तक 50 से ज्यादा कमेटी चलाई

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 2013-14 से अब तक 50 से ज्यादा कमेटियां चलाईं. इंद्रपुरी मेन मार्केट में ऑफिस खोलकर लोगों को असली बिजनेस का झांसा दिया गया. जब कई कमेटियां मैच्योर हो गईं तो ना मूल रकम लौटाई गई और ना ही कोई मुनाफा दिया गया. भागने से पहले आरोपियों ने रिकॉर्ड रजिस्टर भी नष्ट कर दिए और मोबाइल-सिम भी तोड़ दी.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार तलाश और टेक्निकल सर्विलांस के बाद पुलिस ने चंदरदीप को 2 फरवरी 2026 को रामपुर से गिरफ्तार किया. पूछताछ के बाद सरिता को 12 फरवरी 2026 को EOW दफ्तर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार चंदरदीप ट्यूशन पढ़ाकर इलाके में लोगों का भरोसा जीतता था और फिर उन्हें कमेटी में पैसा लगाने के लिए फंसाता था. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और ठगी की रकम बरामद करने की कोशिश जारी है.