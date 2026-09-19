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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सब्जी बनाने को लेकर विवाद में खूनी खेल! पति ने पत्नी को मारी गोली, मौत

दिल्ली: सब्जी बनाने को लेकर विवाद में खूनी खेल! पति ने पत्नी को मारी गोली, मौत

दिल्ली के संगम विहार में सब्जी बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद खूनी खेल की घटना सामने आई है. इस बीच पत्नी अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है. इसके बाद पति ने झूठी कहानी गढ़ना शुरू कर दी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Sep 2026 10:59 AM (IST)
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दिल्ली के संगम विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. तिगड़ी थाना इलाके में सब्जी बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. गोली लगने से 31 वर्षीय पूनम की मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी पति कमलेश ने पुलिस से बचने के लिए झूठी कहानी बनाने की कोशिश की और लोगों से कहा कि पूनम ने खुद को गोली मारी है. हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

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तीन बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

इस घटना के बाद घर में मौजूद तीन बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. मामला शुक्रवार शाम करीब 7 बजे का है. संगम विहार के तिगड़ी थाना इलाके में एक घर के अंदर पति-पत्नी के बीच सब्जी बनाने को लेकर विवाद हुआ.

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति कमलेश ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पूनम को गोली मार दी. गोली लगने के बाद पूनम की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी कमलेश घर से फरार होने की कोशिश में था.

आरोपी ने लोगों को किया गुमराह

आरोप है कि उसने लोगों को गुमराह करने के लिए यह कहानी बताई कि पूनम ने खुद को गोली मारी है. लेकिन स्थानीय लोगों को उसकी बात पर शक हुआ. लोगों ने घर से तेज आवाज सुनी थी और इसके बाद जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने काफी देर तक कुंडी नहीं खोली.

इस दौरान घर में मौजूद पूनम के तीन बच्चे रोते रहे. स्थानीय लोगों ने आरोपी पति को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान 31 वर्षीय पूनम के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम कमलेश बताया जा रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. गोली किस हथियार से चली, वारदात के पीछे पूरा विवाद क्या था और आरोपी ने हत्या के बाद झूठी कहानी क्यों गढ़ी, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटाने के साथ आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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Input By : शमीम खान

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Sangam Vihar News
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