दिल्ली में भीषण गर्मी, डॉक्टरों ने दी धूप से सावधान रहने की सलाह, स्कूलों के लिए खास निर्देश

राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से हाल बेहाल हो गया है. आसमान से आग बरस रही है. आज 22 अप्रैल को दिल्ली में पारा 44 डिग्री तक गया है. मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दो-चार दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है. कई इलाकों में हीटवेव की भी आशंका बनी हुई है. डॉक्टरों ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. एक तरफ चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं वहीं लू ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है.

डॉक्टरों ने गर्मी से सावधान रहने की सलाह

इस प्रचंड गर्मी में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है. डॉक्टर ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि आवश्यक न हो तो घर या दफ्तर से बाहर न निकले. ख़ासतौर से दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच में बाहर न निकले अगर जरूरी हो तो छाता गमछा लेकर निकले और समय समय पर पानी पीते रहे. धूप में बाहर निकलते समय शरीर को ढककर रखे. सिर को भी गमछे या टोपी से कवर करें

स्कूलों में पानी की व्यवस्था के निर्देश

गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. सरकार ने सभी स्कूलों में वाटर वेल के निर्देश जारी किए है ताकि बच्चों में पानी की कमी न हो. बच्चों को समय-समय पर पानी पीने की सलाह दी गई है.

गर्मी का असर अब दिल्ली में आने वाले टूरिस्टों पर भी दिखाई देने लगा है. इंडिया गेट पर तेज धूप की वजह से टूरिस्टों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि इंडिया गेट टूरिस्ट प्लेस है लेकिन यहां पानी की व्यवस्था नहीं है गर्मी के मौसम में यहां पानी का इंतज़ाम होना चाहिए. ताकि लोगों को परेशानी न हो.

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल, अब दिन में लू तो रात में उमस करेगी परेशान



