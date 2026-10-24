दिल्ली में फिर शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड, टिकट के दाम भी कम

दिल्ली में आसमान से शहर का नजारा देखने और रोमांचक सवारी का आनंद लेने का मौका एक बार फिर मिलने जा रहा है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) 13 से 14 नवंबर के बीच सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून राइड दोबारा शुरू करने की तैयारी में है.

इस बार लोगों को आकर्षित करने के लिए टिकट की कीमत पहले की तुलना में कम रखी जा सकती है. अनुमान है कि प्रति व्यक्ति किराया 2000 रुपये से नीचे होगा. हॉट एयर बैलून राइड को पिछले साल लोगों की अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली थी.

पिछली बार महंगी टिकट बनी थी चुनौती

पिछले साल शुरुआत में प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 3000 रुपये रखी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 2300 रुपये कर दिया गया था, बावजूद इसके लोगों में इसे लेकर खास दिलचस्पी देखने को नहीं मिली. उसे देखते हुए अब डीडीए किराये को अधिक किफायती बनाने पर विचार कर रहा है. टिकट की कीमत कम होने से इस बार ज्यादा लोगों के राइड का अनुभव लेने की उम्मीद है.

गर्मी के कारण रोकनी पड़ी थी सेवा

पिछले साल मार्च-अप्रैल में हॉट एयर बैलून का संचालन बंद कर दिया गया था. इसकी एक बड़ी वजह बढ़ता तापमान और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां थीं. डीडीए अधिकारियों के मुताबिक, बैलून के अंदर हवा गर्म करने के लिए बर्नर का इस्तेमाल किया जाता है. गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ इस प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संचालित करना मुश्किल हो रहा था. इसी वजह से राइड रोकने का फैसला लिया गया था.

150 फीट की ऊंचाई से दिखेगा दिल्ली का नजारा

बांसेरा पार्क में प्रस्तावित हॉट एयर बैलून राइड के दौरान लोग जमीन से करीब 150 फीट ऊपर तक जा सकेंगे. लोगों को यहां से दिल्ली का विहंगम दृश्य देखने का मौका मिलेगा. इस राइड में एक बार में चार लोग सवार हो सकेंगे. प्रत्येक सवारी लगभग 12 मिनट की होगी. सुरक्षा के लिए बैलून को नीचे से चार बड़ी रस्सियों के सहारे बांधकर नियंत्रित किया जाता है.

योजना के मुताबिक, सप्ताह के सामान्य दिनों और वीकेंड पर सुबह के साथ शाम में भी हॉट एयर बैलून राइड की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इससे लोगों को अपनी सहूलियत के अनुसार समय चुनने का विकल्प मिल सकेगा.

3 अन्य जगहों पर भी शुरुआत की थी योजना

डीडीए ने पिछले साल बांसेरा पार्क के अलावा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स कॉम्प्लेक्स और असिता पार्क में भी हॉट एयर बैलून राइड शुरू करने की योजना बनाई थी. हालांकि, इन तीनों स्थानों पर संचालन शुरू नहीं हो पाया था. फिलहाल बांसेरा पार्क से इसकी फिर से शुरुआत की तैयारी है और इस बार संभावित कम कीमत और मौसम के अनुकूल समय में संचालन के जरिए डीडीए इस रोमांचक राइड को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश में है.