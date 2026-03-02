हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRHoli 2026: होली मिलन समारोहों से रंगीन हुई राजधानी दिल्ली, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक

Holi 2026: होली मिलन समारोहों से रंगीन हुई राजधानी दिल्ली, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक

Delhi News in Hindi: दिल्ली में होली धूमधाम के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किए गए है. सीटीआई के अनुसार 2000 करोड़ रुपये व्यापार होगा. ऐसे त्योहारों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली इन दिनों होली के रंगों में पूरी तरह डूबी नजर आ रही है. गलियों से लेकर बाजारों तक, कॉलोनियों से लेकर सांस्कृतिक मंचों तक हर जगह उल्लास, उमंग और उत्सव का माहौल है. होली से पहले ही शुरू हुए होली मिलन समारोहों ने शहर की फिजा को रंगीन बना दिया है. जहां लोग गुलाल लगाकर एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं. चंदन का टीका, फूलों की होली, गीत-संगीत और स्वादिष्ट पकवानों के साथ दिल्ली में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशी का उत्सव बन चुकी है.

दिल्ली के व्यापारियों के प्रमुख संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्‍ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि इस साल होली मिलन समारोहों की संख्या पिछले सालों से करीब चार गुना ज्यादा है. उनके अनुसार पूरे शहर में 5 हजार से अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं. बाजार एसोसिएशन, सामाजिक संस्थाएं और आरडब्ल्यूए बढ़-चढ़कर आयोजन कर रही हैं.

होली पर करीब दो हजार करोड़ रुपये का होगा व्यापार- उपाध्यक्ष

सीटीआई के उपाध्यक्ष राहुल अदलखा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग का कहना है कि इन कार्यक्रमों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा. टेंट हाउस, हलवाई, डीजे, साउंड सिस्टम, सजावट का सामान, गुलाल-रंग, पिचकारी, मिठाई, कपड़े और इवेंट से जुड़े हजारों लोगों को काम मिल रहा है. इससे बाजार में पैसा घूमेगा और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा. अनुमान है कि इस बार होली पर करीब 2000 करोड़ रुपये का व्यापार होगा.

4 मार्च को 700 से ज्यादा बंद रहेंगे बाजार

होली के अवसर पर 4 मार्च को दिल्ली के 700 से ज्यादा छोटे-बड़े बाजार बंद रहेंगे. इनमें कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, सदर बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, राजौरी गार्डन, रोहिणी और शाहदरा जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं. साथ ही 56 औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी.

इस बार व्यापार बढ़ाने का संदेश दे रही होली- रमेश आहूजा

सीटीआई के महासचिव रमेश आहूजा और सचिव कुंज नकरा ने बताया कि दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ होली मनाना चाहते हैं. कई मजदूर अपने गांव लौट जाते हैं, इसलिए बाजार बंद रखना जरूरी होता है. भारत में होली को भाईचारे और खुशी का त्योहार माना जाता है. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. होलिका दहन और धुलेंडी की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इस बार ग्रहण के कारण कई जगह 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा. कुल मिलाकर, दिल्ली में इस बार होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि खुशहाली और व्यापार बढ़ने का भी संदेश दे रही है.

ये भी पढ़िए- जंतर-मंतर से केजरीवाल ने भरी हुंकार, बोले- 140 करोड़ लोग मिलकर उखाड़ फेंकेंगे तानाशाह सरकार

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 02 Mar 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Holi CTI DELHI NEWS Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Holi 2026: होली मिलन समारोहों से रंगीन हुई राजधानी दिल्ली, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक
होली मिलन समारोहों से रंगीन हुई राजधानी दिल्ली, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक
दिल्ली NCR
Delhi News: सोने के लालच में दोस्त बना कातिल, दिल्ली पुलिस ने खोला सनसनीखेज राज, सुन कर कांप जाएगी रूह!
Delhi News: सोने के लालच में दोस्त बना कातिल, दिल्ली पुलिस ने खोला सनसनीखेज राज, सुन कर कांप जाएगी रूह!
दिल्ली NCR
सशक्त नारी-समृद्ध दिल्ली: राजधानी में महिलाओं के लिए 'पिंक कार्ड' और 'लखपति बिटिया योजना' का आगाज
सशक्त नारी-समृद्ध दिल्ली: राजधानी में महिलाओं के लिए 'पिंक कार्ड' और 'लखपति बिटिया योजना' का आगाज
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर से केजरीवाल ने भरी हुंकार, बोले- 140 करोड़ लोग मिलकर उखाड़ फेंकेंगे तानाशाह सरकार
जंतर-मंतर से केजरीवाल ने भरी हुंकार, बोले- 140 करोड़ लोग मिलकर उखाड़ फेंकेंगे तानाशाह सरकार
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget