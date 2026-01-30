Delhi: पहले दिया खाने का लालच, फिर 6 साल की मासूम के साथ किया रेप, 3 नाबालिग लड़के अरेस्ट

Delhi Rape News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस मामले में 13, 14 और 15 साल के तीन नाबालिग लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना से राजधानी दिल्ली में गुस्से की लहर दौड़ गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 18 जनवरी को हुई और उसी दिन पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई. मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं और वे भजनपुरा इलाके में एक फैक्ट्री में काम करते थे.

खाने का लालच देकर किया रेप

जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़िता को खाने का लालच देकर अपने साथ ले गए. इसके बाद उसे एक इमारत में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया. पीड़िता गंभीर हालत में घर लौटने के बाद परिवार के ध्यान में यह बात आई. पीड़िता को तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले को और गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पीड़िता का इलाज चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है.

24 जनवरी को इलाके में विरोध प्रदर्शन

इस घटना की जानकारी फैलते ही 24 जनवरी को भजनपुरा इलाके में नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई. इलाके में तनाव की स्थिति बनने के कारण पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया था. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा का गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें -

JNU कैंपस में UGC पर रोक का विरोध, लगे ब्राह्मणवाद विरोधी नारे, तुरंत एक्ट लागू करने की मांग