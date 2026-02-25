हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: तिलक नगर में क्रिकेट मैच के विवाद में किशोर की पीट-पीटकर हत्या, घर से बुलाकर पार्क में मार डाला

दिल्ली: तिलक नगर में क्रिकेट मैच के विवाद में किशोर की पीट-पीटकर हत्या, घर से बुलाकर पार्क में मार डाला

Tilak Nagar: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद में तीन नाबालिगों ने एक किशोर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Delhi News: आमतौर पर किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में जीत और हार सामान्य मानी जाती है. इसी तरह मैदान पर होने वाली हल्की-फुल्की झड़पें खेल को और रोमांचक बना देती हैं, लेकिन हाल के दिनों में खेल के मैदान भी हिंसा का केंद्र बनते जा रहे हैं. ऐसी ही एक दर्दनाक घटना पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके से सामने आई है, जहां क्रिकेट खेलते समय हुए विवाद में एक लड़के की जान चली गई.

सोमवार को तिलक नगर के एक स्थानीय पार्क में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान दो लड़कों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई पर उतर आए. झगड़े में पिटने वाला लड़का गुस्से में अपने घर गया और अपने दो रिश्तेदार लड़कों को बुलाकर ले आया.

रात करीब 7:20 बजे तीनों ने मिलकर विरोधी पक्ष के लड़के निशांत पर हमला कर दिया. उसे लात-घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा गया. इस मारपीट में निशांत को गर्दन और सिर में गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही गिर पड़ा.

अस्पताल में तोड़ा दम

घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने निशांत के परिजनों को सूचना दी. परिवार के लोग और आसपास के लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद निशांत के परिवार ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन में तीन नाबालिगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक लड़के का नाम निशांत था. उसके पिता इलाके में चाय की दुकान चलाते हैं. निशांत की मां का नाम ज्योति है और उसके दो भाई हैं.

घर से बुलाकर ले गए पार्क

जानकारी के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद पिटा हुआ लड़का अपने दो साथियों को लेकर निशांत के घर पहुंचा. वहां उसकी मां ज्योति ने पूछा कि क्या हुआ है. इसके बाद तीनों निशांत को पास के पार्क में ले गए और उससे लड़ाई के बारे में पूछताछ करने लगे. कुछ ही देर बाद निशांत के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना उसके घर पहुंची.

निशांत की मां ज्योति ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में इसे बच्चों की सामान्य लड़ाई समझा. उन्होंने कहा, “हमने इसे खेल के दौरान हुई मामूली लड़ाई समझा था. हमें लगा कि बच्चे खेल में झगड़ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं. हमें अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा.”

परिवार ने लगाए पुलिस पर आरोप

निशांत की मौत के बाद उसका परिवार न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचा. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके कुछ लोगों के साथ बदसलूकी की और उन्हें परेशान किया गया. परिवार का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. फिलहाल पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. 

Published at : 25 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Tilak Nagar News DELHI NEWS
