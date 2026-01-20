हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'हाईवे से तुरंत हटाएं टोल प्लाजा और यूनिपोल, वरना...', NHAI की MCD को चेतावनी

'हाईवे से तुरंत हटाएं टोल प्लाजा और यूनिपोल, वरना...', NHAI की MCD को चेतावनी

Delhi News: दिल्ली के हाईवे पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से निपटने के लिए NHAI ने MCD को टोल प्लाजा हटाने का अल्टीमेटम दिया है. NHAI ने बिजवासन सहित कई टोल प्लाजा को हटाने की मांग की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Jan 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से सटे नेशनल हाईवे पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर केंद्र की एजेंसी ने मोर्चा खोल दिया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में नगर निगम से कहा है कि हाईवे पर बने टोल प्लाजा हटाए जाएं, वरना एजेंसी खुद कार्रवाई करेगी.

दिल्ली और आसपास के हाईवे पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए NHAI लगातार दबाव बना रहा है. इसी कड़ी में 10 जनवरी को MCD और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई. बैठक में नवंबर में भेजे गए उस पत्र का हवाला दिया गया, जिसमें हाईवे से MCD के टोल प्लाजा हटाने के निर्देश दिए गए थे. NHAI अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महीनों बीतने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

जाम, हादसे और प्रदूषण तीनों की वजह बन रहे टोल

NHAI का कहना है कि इन टोल प्लाजा के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है. इससे न सिर्फ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि लंबा जाम लगने से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण भी गंभीर रूप ले रहा है. इसी आधार पर MCD को उन सभी टोल प्लाजा की सूची सौंपी गई है, जिन्हें जल्द से जल्द हटाने को कहा गया है.

यूनिपोल पर भी सख्ती, खर्च MCD से वसूलेगा NHAI

टोल प्लाजा के साथ-साथ हाईवे किनारे लगे बड़े विज्ञापन यूनिपोल भी NHAI की रडार पर हैं. एजेंसी ने साफ किया है कि अगर MCD खुद इन्हें नहीं हटाता, तो NHAI अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा. यूनिपोल हटाने में आने वाला पूरा खर्च नगर निगम से वसूला जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि ये ढांचे भी ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं.

कौन-कौन से टोल प्लाजा बने परेशानी की वजह

NHAI के पत्र में खास तौर पर बिजवासन टोल प्लाजा का जिक्र किया गया है, जो दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर कापसहेड़ा इलाके में स्थित है. द्वारका एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण यहां रोजाना लंबा जाम लगता है और हादसों का खतरा बना रहता है. इसके अलावा विजवासन, रज्जोकरी और बदरपुर जैसे बॉर्डर इलाकों में बने टोल प्लाजा को भी हटाने की बात कही गई है.

हाईवे के कई स्ट्रेच पर टोल और यूनिपोल हटाने की मांग

NHAI ने मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, NH-48 के रनोकरी बॉर्डर, यूईआर-2 के झिंझोली, NH-344 एन, NH-44 के बाघन और NH-148ए के आया नगर टोल प्लाजा को भी जाम के लिए जिम्मेदार बताया है. एजेंसी का दावा है कि इन स्थानों पर ट्रैफिक दबाव असामान्य रूप से ज्यादा रहता है, इसलिए टोल हटाना जरूरी हो गया है.

बदरपुर में 50 मीटर पर दो टोल

बदरपुर बॉर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा जटिल बताई जा रही है. यहां NHAI और MCD दोनों के टोल प्लाजा महज 50 मीटर की दूरी पर हैं. कमर्शल वाहनों से एक तरफ NHAI फास्टैग के जरिए टोल लेता है, वहीं दूसरी ओर MCD RFID के माध्यम से टैक्स वसूलती है. इससे वाहन चालकों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ती है.

सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है टोल शिफ्ट करने का संकेत

दिल्ली बॉर्डर के टोल प्लाजा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. पिछले साल NHAI ने खुद इस मुद्दे को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था. दिसंबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NHAI और MCD को निर्देश दिया था कि दिल्ली की सीमा पर स्थित उन नौ टोल प्लाजा को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार किया जाए, जहां भारी जाम और प्रदूषण की समस्या बनी रहती है.

एनवायरनमेंट सेस बना सबसे बड़ा पेच

अदालत की टिप्पणी के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं. इसकी बड़ी वजह यह है कि इन टोल प्लाजा से सिर्फ NHAI का टोल नहीं, बल्कि MCD का एनवायरनमेंट सेस भी जुड़ा हुआ है. कॉमर्शियल वाहनों से वसूले जाने वाले इस सेस को लेकर दोनों एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी सामने आ रही है, जिसका खामियाजा रोजाना लाखों वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है.

और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
NHAI MCD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
Advertisement

वीडियोज

ChitraTripathi: निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन..सपा ने क्यों लगाया परिवारवाद का आरोप? | BJP
SIR Controversy: BLO पर वोट काटने का दबाव, वीडियो हुआ वायरल | Jaipur | Viral Video | ABP News
Salman Khan की ‘Battle of Galwan’ पर' विदेश मंत्रालय का बयान, China ने जताई थी आपत्ति
ChitraTripathi: परिवारवाद अभिशाप..फिर Nitin Nabin को क्यों चुना अध्यक्ष? | BJP President | UP
ChitraTripathi: Nitin Nabin को लेकर BJP से डिबेट में क्यों भिड़े Sapa प्रवक्ता? | BJP New President
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget