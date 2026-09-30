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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRऐप बेस्ड कैब में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर HC सख्त, मांगा जवाब

ऐप बेस्ड कैब में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर HC सख्त, मांगा जवाब

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 30 Sep 2026 09:53 PM (IST)
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ऐप बेस्ड कैब, बाइक, टैक्सी और दूसरी ऑनलाइन राइड सर्विस में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने महिलाओं के लिए इन सेवाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और एक जैसा बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उबर, ओला और रैपीडो से जवाब मांगा है.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया. वकील विकास गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि ऐप पर जिस ड्राइवर और वाहन की जानकारी दिखाई जाए, सफर के समय वही ड्राइवर और वही गाड़ी हो. बिना यात्री की जानकारी और अनुमति के ड्राइवर या वाहन बदले जाने को सुरक्षा से जुड़ी गंभीर घटना माना जाए.

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गाड़ी बदलने पर यात्री को मिले मुफ्त कैंसिलेशन

याचिकाकर्ता आदित्य सहगल ने मांग की है कि अगर ऐप पर दिखाए गए ड्राइवर या वाहन की जगह कोई दूसरा ड्राइवर या वाहन आ जाए तो यात्री को बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के राइड रद्द करने का अधिकार होना चाहिए. इसके साथ ही ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड भी रखा जाए.

रूट बदलने पर तुरंत मिले अलर्ट

याचिका में राइड के दौरान रास्ता बदलने और ड्राइवर के तय रूट से हटने को लेकर भी चिंता जताई गई है. इसमें ऐसा सिस्टम बनाने की मांग है, जिससे रूट में बड़ा बदलाव होने और लंबे समय तक गाड़ी रुकने या संदिग्ध तरीके से रास्ता बदलने पर निगरानी हो सके. जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

महिलाओं के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम की मांग

PIL में ऐप आधारित कंपनियों के लिए 24×7 कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाने की मांग की गई है. इसका काम SOS और इमरजेंसी अलर्ट को तुरंत देखना, यात्री से संपर्क करना और जरूरत पड़ने पर पुलिस या अन्य एजेंसियों को सूचना देना होगा.

ड्राइवर की पूरी जांच और आपराधिक रिकॉर्ड जरूरी

याचिका में ड्राइवरों की पहचान और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच को लेकर भी सवाल उठाए गए है. इसमें ड्राइवर और वाहन की पहचान को सही तरीके से वेरिफाई करने और समय-समय पर जांच करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है.

सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा

याचिका में ड्राइवरों की नियमित और सत्यापित ट्रेनिंग की मांग भी की गई है. इसमें महिलाओं के साथ सही व्यवहार, जेंडर सेंसिटाइजेशन, निजी सीमाओं का सम्मान, यौन उत्पीड़न से बचाव, आपात स्थिति में व्यवहार और गलत आचरण के कानूनी परिणामों की जानकारी शामिल करने की मांग है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रेनिंग केवल ऑनलाइन मॉड्यूल पूरा करने या एक बॉक्स टिक करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.

शिकायत पर तय समय में कार्रवाई की मांग

जनहित याचिका में महिलाओं की शिकायतों के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाने की मांग की गई है. ड्राइवर के गलत व्यवहार, छेड़छाड़, धमकी, मारपीट, रूट बदलने, बिना बताए ड्राइवर या गाड़ी बदलने और SOS पर मदद नहीं मिलने जैसी शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई हो. गंभीर मामलों में शिकायत को तुरंत पुलिस तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हो.

अलग-थलग इलाकों में निगरानी बढ़ाने की मांग

याचिका में ऐसे इलाकों की पहचान करने की मांग की गई है जहां महिलाओं की सुरक्षा का खतरा ज्यादा हो सकता है. सुनसान और संवेदनशील जगहों पर निगरानी, पेट्रोलिंग और तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधि, लंबे समय तक वाहन रुकने या तय रूट से ज्यादा हटने जैसी घटनाओं का पता लगाया जा सके.

पहले भी कंपनियों और पुलिस को दी गई थी शिकायत

याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने पहले Uber India, Rapido की कंपनी Roppen Transportation Services और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर शिकायत और सुझाव दिए थे. याचिका के अनुसार, इन जवाबों में उठाई गई सभी खास चिंताओं का ठोस समाधान नहीं हुआ.

महिला यात्रियों से जुड़ी घटनाओं का हवाला

जनहित याचिका में मीडिया में सामने आई महिला यात्रियों से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया गया है. इनमें कथित तौर पर रूट बदलना, ड्राइवर का गलत व्यवहार, धमकी, परेशान करना और राइड खत्म होने के बाद भी महिला यात्री से संपर्क करने जैसी शिकायतें शामिल हैं. याचिका में इन्हीं घटनाओं के आधार पर ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की मांग की गई है.

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Published at : 30 Sep 2026 09:48 PM (IST)
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