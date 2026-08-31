'फुटपाथ पर दुकान लगाना गुनाह नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (31 अगस्त) को फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, फुटपाथ पर दुकान लगाना गुनाह नहीं, बल्कि फुटपाथ पर वाहन चलाना गलत है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित जगह है, वाहनों के चलने या चढ़ने के लिए नहीं है.

हाईकोर्ट ने आगे कहा, "अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है और कोई वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार देता है तो हादसे के लिए पीड़ित को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता." दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सड़क हादसे के मामले में यह अहम टिप्पणी की है.

दिल्ली पुलिस D4C का फर्जी बम धमकी वाले ईमेल पर शिकंजा, बनेगा अलग सेल

ट्रक की टक्कर से घायल हुआ था फुटपाथ पर शख्स

दिल्ली हाई कोर्ट ने आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर नाई की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के मुआवजे को बढ़ाने का आदेश दिया. पीड़ित को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने साल 2022 में मुआवजे की रकम में 30 फीसदी की कटौती कर दी थी. अधिकरण ने इसे पीड़ित की ओर से की गई कॉन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी हादसे में उसकी भी कुछ लापरवाही माना था.

फुटपाथ किसी भी वाहन के लिए नहीं- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अधिकरण के इस फैसले को गलत ठहराते हुए 30 फीसदी कटौती को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ और पैदल क्षेत्र पवित्र और सुरक्षित स्थान हैं जिन्हें वाहनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. वाहन चालकों को पैदल चलने वालों के क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए.

हादसे के लिए पीड़ित जिम्मेदारी नहीं- हाईकोर्ट

कोर्ट ने साफ कहा कि कोई व्यक्ति फुटपाथ पर किस वजह से मौजूद था यह उसके खिलाफ contributory negligence तय करने का आधार नहीं बन सकता. चाहे वह वहां पैदल चल रहा हो या अपनी दुकान चला रहा हो, अगर वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन फुटपाथ पर चढ़ा दिया या वहां दुर्घटना कर दी तो हादसे के लिए पीड़ित को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

पीड़ित की गलती साबित करना जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा कि contributory negligence तभी मानी जा सकती है जब यह साबित हो कि घायल या मृतक ने खुद हादसा होने में योगदान दिया था. केवल इस आधार पर कि पीड़ित सड़क किनारे या फुटपाथ पर मौजूद था उसके मुआवजे में कटौती नहीं की जा सकती.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाई के मुआवजे में की गई 30 फीसदी कटौती हटाते हुए बीमा कंपनी को 1.71 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है..इस रकम पर 6 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा.

दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान, इन चेहरों को मिली जगह

