दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जिसमें राजधानी में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी में लाभ देने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने साफ कहा कि याचिका में उठाई गई मांगें सरकार की पॉलिसी से जुड़ी हैं और अदालत इस तरह के फैसले नहीं ले सकती है.

दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल अंगेस्ट टेरर नाम की संस्था ने दाखिल की थी. इसमें मांग की गई थी कि आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए. वही पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में विशेष छूट या लाभ मिले. इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार स्पष्ट नीति बनाए जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये सभी मांगें सरकार की नीतिगत फैसलों के दायरे में आती हैं. अदालत किसी सरकार को नई नीति बनाने का आदेश नहीं दे सकती. पहले से मौजूद अधिकार और नए अधिकार बनाने में फर्क होता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर सीधे केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रतिनिधित्व रिप्रजेंटेशन दें.

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दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील

दिल्ली हाई कोर्ट में एनजीओ की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हाल के आतंकी हमलों, जैसे रेड फोर्ट की घटना को देखते हुए ऐसी नीति जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि गोवा सरकार ने इस तरह के दिशा-निर्देश पहले ही बनाए हुए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में जारी किया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी किए याचिका का निपटारा कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते के अंदर संबंधित सरकारी विभागों को अपनी मांग भेजने की अनुमति दी. कोर्ट ने सरकार से इस प्रतिनिधित्व पर जल्द और कानून के मुताबिक फैसला लेने के लिए कहा लेकिन नीति बनाना सरकार का विशेष अधिकार है लिहाजा अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती है.

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