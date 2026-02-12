दिल्ली हाईकोर्ट हत्या केस में पुलिस की रिपोर्ट से नाराज, 4 साल 8 महीने बाद आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने पाया कि बवाना थाने के तत्कालीन एसएचओ की ओर से अदालत में अधूरी और गुमराह करने वाली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी. इसमें मामले से जुड़े अहम सबूतों को शामिल नहीं किया गया था. जस्टिस गिरीश कठपालिया ने इसे बेहद गंभीर और चौंकाने वाली स्थिति बताया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.

ब्लाइंड एफआईआर से शुरू हुआ मामला

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस केस की शुरुआत एक ब्लाइंड एफआईआर से हुई थी. यानी शुरुआती रिपोर्ट में किसी आरोपी का नाम साफ तौर पर नहीं था. हैरानी की बात यह रही कि जब मामला कोर्ट में लगा तो न जांच अधिकारी मौजूद थे और न ही एसएचओ. इससे अभियोजन पक्ष को ठीक से अपना पक्ष रखने में मुश्किल हुई.

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जांच अधिकारी द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में लास्ट सीन के अहम गवाह की पूरी गवाही शामिल नहीं की गई थी, जो मामले के लिए बेहद जरूरी थी.

सीसीटीवी फुटेज पर उठे सवाल

रिकॉर्ड के मुताबिक, मुख्य गवाह की आंशिक गवाही 8 अगस्त 2024 को हुई थी. उस दिन जांच अधिकारी कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए लैपटॉप ही नहीं लाए, जिससे गवाही अधूरी रह गई. बाद में 17 फरवरी 2025 को जब कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज चलाई गई, तो गवाह आरोपी की पहचान नहीं कर सकीं.

यह अहम जानकारी भी स्टेटस रिपोर्ट में छिपा ली गई थी. जब बचाव पक्ष के वकील ने यह बात अदालत के सामने रखी, तो अभियोजन पक्ष भी इससे इनकार नहीं कर पाया.

करीब साढ़े 4 साल से जेल में था आरोपी

कोर्ट ने कहा कि आरोपी करीब 4 साल 8 महीने से जेल में बंद है. मामले की परिस्थितियों और जांच में सामने आई खामियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया.

साथ ही कोर्ट ने संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.