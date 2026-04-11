'जनहित सबसे ऊपर', दिल्ली HC ने शालीमार बाग में सड़क चौड़ी करने को दी हरी झंडी, हटेंगे अवैध कब्जे

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित को सर्वोपरि बताते हुए शालीमार बाग इलाके में रोड नंबर 320 को 30 मीटर तक चौड़ा करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सार्वजनिक जमीन पर किए गए अवैध कब्जे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट से आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है और अस्पताल, स्कूल या फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होती है, तो उस काम को रोका नहीं जा सकता.

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा विवाद शालीमार बाग के हैदरपुर गांव से जुड़ा है, जहां करीब 98 लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं. इन लोगों की तरफ से सरोज नाम की एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका तर्क था कि वे दशकों से यहां रह रहे हैं और उनके पास बिजली का बिल, टैक्स रसीद और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी मौजूद हैं. याचिकाकर्ता का दावा था कि समय-समय पर कॉलोनियों को नियमित करने की नीतियां आती रही हैं, इसलिए उन्हें यहां से हटाना गलत है.

सरकार की दलील: 'अवैध कब्जाधारी हैं लोग'

दिल्ली सरकार और प्रशासन ने कोर्ट में कड़ा रुख अपनाते हुए बताया कि यह जमीन 1960 के दशक में ही अधिग्रहित की जा चुकी थी और यह पूरी तरह से सरकारी संपत्ति है. वहां रहने वाले लोग कानूनी तौर पर मालिक नहीं, बल्कि अवैध कब्जाधारी हैं. सरकार ने यह भी दलील दी कि इलाके में ट्रैफिक का भारी दबाव है, जिसके चलते एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाओं को आने-जाने में भारी दिक्कत होती है, इसलिए सड़क चौड़ी करना बेहद जरूरी है.

GPA से साबित नहीं होता मालिकाना हक: हाई कोर्ट

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सड़क चौड़ीकरण का काम अब किसी सूरत में नहीं रुकेगा. कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल 'GPA' (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) जैसे दस्तावेजों से जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं होता. ज्यादातर लोगों के पास जमीन की पक्की रजिस्ट्री (सेल डीड) नहीं है. कोर्ट ने इस तकनीकी पहलू पर भी गौर किया कि सड़क के एक तरफ रेलवे लाइन है, जहां सुरक्षा कारणों से विस्तार नहीं हो सकता, इसलिए सड़क को दूसरी तरफ (जहां कब्जे हैं) ही चौड़ा करना तकनीकी रूप से जरूरी है.

लोगों को मिली फौरी राहत, 30 मई 2026 की डेडलाइन तय

अतिक्रमण हटाने के आदेश के साथ ही कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया. कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि लोगों को अचानक बेघर न किया जाए. लोगों को अपना सामान हटाने और जगह खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए. एसडीएम (ADM) स्थानीय लोगों से बात करके इसे खाली करने का पूरा शेड्यूल तय करें. दिल्ली सरकार प्रभावित लोगों को 'एक्स-ग्रेशिया' (मानवीय आधार पर मुआवजा) देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे.

हालांकि, कोर्ट ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि 30 मई 2026 के बाद प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करने और सभी अवैध कब्जों को बलपूर्वक हटाने की पूरी छूट होगी.