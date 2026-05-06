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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली HC की बड़ी टिप्पणी: साप्ताहिक बाजार के नाम पर अव्यवस्था नहीं चलेगी, MCD से रिपोर्ट तलब

दिल्ली HC की बड़ी टिप्पणी: साप्ताहिक बाजार के नाम पर अव्यवस्था नहीं चलेगी, MCD से रिपोर्ट तलब

Delhi News in Hindi: हाई कोर्ट ने माना कि आम दिनों के मुकाबले साप्ताहिक बाजार वाले दिन ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रण के बाहर हो जाती है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि मार्केट को बंद करना समाधान नहीं है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 May 2026 06:43 AM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ कहा है कि ये बाजार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा और सुविधा का संकट नहीं बन सकते. इन्हें नियमों के दायरे में लाना जरूरी है. यह टिप्पणी जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उत्तम नगर के एक निवासी ने सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को हटाने की मांग की थी.

याचिकाकर्ता वेद प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि बाजार लगने के दौरान इलाके में भारी अतिक्रमण हो जाता है, जिससे रास्ते जाम हो जाते हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी कोर्ट में पेश कीं. कोर्ट ने तस्वीरों को देखने के बाद माना कि बाजार वाले दिन और सामान्य दिनों में इलाके की स्थिति में स्पष्ट अंतर नजर आता है.

यह भी पढ़ें: 'मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं मिली जीत', बंगाल-असम के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल

बाजार लगने के लिए बनाने होंगे नियम

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि साप्ताहिक बाजारों को पूरी तरह बंद करना समाधान नहीं है लेकिन इनका सही तरीके से नियमन होना जरूरी है. जैसे कि कितने विक्रेता होंगे और वे कितनी जगह घेरेंगे यह तय होना चाहिए. सुनवाई के दौरान एमसीडी की ओर से बताया गया कि दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना तैयार कर रही है. 

इस पर कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह अपनी योजना की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी. जानकारी के लिए बता दें कि ये वीकली मार्केट दिल्ली के बड़े तबके के लिए बेहद सुविधाजनक मानी जाती हैं. यहां मार्केट रेट से कुछ कम दाम में फल-सब्जी, किचन या घर का सामान आदि मिलने से आम जनता को सुविधा होती है. ऐसे में इन साप्ताहिक बाजारों का हटाया जाना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल कोर्ट की सुनवाई में नहीं होंगे पेश, HC ने लिया बड़ा फैसला

Published at : 06 May 2026 06:43 AM (IST)
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