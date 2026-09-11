दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, भेजा नोटिस

दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन में हो रही देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वक्फ कानून के तहत दिल्ली में नए वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं की गई? दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनिश दयाल की बेंच दाखिल याचिका में कहा गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का पिछला कार्यकाल अगस्त 2023 में खत्म हो गया था.

इसके बाद नए बोर्ड के गठन के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई. याचिकाकर्ता मोहम्मद शाहिद की ओर से कहा गया कि जनवरी 2024 में दिल्ली सरकार ने एक प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक नया बोर्ड गठित नहीं किया गया.

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2025 के संशोधित कानून का भी दिया हवाला

याचिकाकर्ता ने कहा कि वक्फ कानून में 2025 में संशोधन होने के बाद भी संसद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की व्यवस्था बरकरार रखी है. ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक बोर्ड का गठन करें. याचिका में बोर्ड के गठन की पूरी वैधानिक प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

बोर्ड नहीं होने से वक्फ संपत्तियों पर खतरे का दावा

याचिका में दावा किया गया कि लंबे समय से बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण दिल्ली में मौजूद कीमती वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण, अवैध कब्जे, गैरकानूनी तरीके से संपत्ति ट्रांसफ़र, गलत इस्तेमाल और रखरखाव की कमी के खतरे में हैं. याचिकाकर्ता के मुताबिक बोर्ड का कामकाज ठप रहने से इन संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा प्रभावित हो रही है.

मस्जिद, कब्रिस्तान और दूसरी संस्थाओं का भी मुद्दा

याचिका में कहा गया कि कई मस्जिदों, कब्रिस्तानों, शैक्षणिक संस्थानों और दूसरी वक्फ संस्थाओं को भी कानूनी निगरानी की जरूरत है. बोर्ड के अभाव में इन संस्थाओं से जुड़े लाभार्थियों को भी कानून में दी गई सुरक्षा का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है.

चार हफ्ते में जवाब, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सिर्फ सरकारी स्तर पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने से संसद के बनाए कानून को बेअसर नहीं किया जा सकता. जब कानून में बोर्ड के गठन की व्यवस्था है तो सरकारों को तय समय के भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. याचिका में इसे सरकारी निष्क्रियता और कानून के शासन के खिलाफ बताया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को दिल्ली सरकार और केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.