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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं होने देना है तो विकल्प बताए पुलिस', HC सख्त

'जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं होने देना है तो विकल्प बताए पुलिस', HC सख्त

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कुछ पाबंदियां लगानी हैं तो वे लगाई जा सकती हैं. लेकिन पूरी तरह रोक लगाने का आधार बताना होगा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 17 Sep 2026 09:27 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि किसी प्रदर्शन पर इस तरह पूरी तरह रोक कैसे लगाई जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि अगर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती तो पुलिस को प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह बतानी चाहिए.

20 सितंबर को प्रदर्शन की तैयारी

यह मामला क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की याचिका से जुड़ा है. संगठन ने 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. प्रदर्शन 2026 के यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में प्रस्तावित है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने पहले दी गई अनुमति को वापस ले लिया है.

'पूरी तरह रोक कैसे लगा सकते हैं'

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर प्रदर्शन को लेकर कुछ पाबंदियां लगानी हैं तो वे लगाई जा सकती हैं लेकिन पूरी तरह रोक लगाने का आधार क्या है यह बताना होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं होने देना है तो पुलिस किसी दूसरे स्थान का विकल्प बताए.

पुलिस ने बताया- जंतर-मंतर संवेदनशील इलाका

केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर संवेदनशील इलाका है और फिलहाल वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन से जुड़ी सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधियां, लाइक्स, प्रसार और लोगों की भागीदारी को लेकर भी प्रशासन के स्तर पर चिंताएं सामने आई हैं.

कोर्ट ने पूछा- कुछ लोगों के आने की आशंका पर रोक क्यों

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आशंका के आधार पर कि कुछ लोग प्रदर्शन में आ सकते हैं. प्रदर्शन की अनुमति कैसे रोकी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि पहले भी पुलिस को याचिका पर फैसला लेने के लिए कहा गया था और यह भी स्पष्ट किया गया था कि जरूरत पड़ने पर उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं.

पुलिस ने वैकल्पिक जगह बताने का भरोसा दिया

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वह पुलिस और संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर आएंगे और प्रदर्शन के लिए किसी वैकल्पिक स्थान की संभावना पर जानकारी देंगे. कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया.

यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन

क्षत्रिय करणी सेना की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन यूजीसी के प्रमोशन का इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के विरोध में है. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद आरक्षण नीतियों तथा नए यूजीसी ढांचे से जुड़े मुद्दों और शिकायतों को सामने रखना है.

7 सितंबर को भी कोर्ट ने दिया था निर्देश

इससे पहले 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन की अनुमति के आवेदन पर कानून के मुताबिक फैसला लेने को कहा था. कोर्ट ने पुलिस को यह भी कहा था कि अगर अनुमति दी जाती है तो कानून के तहत उचित शर्ते लगाने पर विचार किया जा सकता है.

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Published at : 17 Sep 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
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