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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार

सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन PG हादसे पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटे शहरों से सपने लेकर दिल्ली आए छात्रों की उम्मीदें अधिकारियों की लापरवाही से टूट गईं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 17 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में PG की इमारत गिरने से जान गंवाने वाले 5 युवा छात्रों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था. छोटे शहरों से पढ़ाई और करियर बनाने के सपने लेकर दिल्ली आए इन छात्रों की उम्मीदें अधिकारियों के लापरवाह और गैर-जिम्मेदार रवैये की वजह से खत्म हो गईं.

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से कहा कि वह हादसे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़ें. कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि हादसे में जान गंवाने वाले छात्र कौन थे और किस उम्मीद के साथ दिल्ली आए थे.

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इसे सामान्य हादसा नहीं मान सकते- कोर्ट

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इन छात्रों की कहानी को सिर्फ एक सामान्य हादसे के तौर पर नहीं देखा जा सकता. उन्होंने कहा कि ये युवा छोटे शहरों से बड़ी उम्मीदों के साथ राजधानी आए थे. उनका मकसद अच्छी शिक्षा हासिल करना और अपने लिए बेहतर करियर बनाना था, लेकिन हादसे ने उनके सारे सपने खत्म कर दिए. कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि जमीनी स्तर पर हालात को समझना जरूरी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजधानी में छात्रों के लिए हॉस्टल और सुरक्षित आवास की समस्या आज की नहीं है. पिछले 20 से 25 साल से देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उन्हें रहने के लिए उचित जगह तलाशने में परेशानी होती है.

कोर्ट ने सवाल किया कि जब अधिकारियों को इतने लंबे समय से इस समस्या की जानकारी है तो छात्रों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित आवास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई.

MCD के लिए ऑनलाइन हॉस्टल प्लेटफॉर्म का सुझाव

यह टिप्पणी दानवीर राठी की ओर से दाखिल नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका में MCD को दिल्ली में उपलब्ध हॉस्टल की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों को अलग-अलग इलाकों में मौजूद हॉस्टल, उनकी उपलब्धता और रहने से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी. इससे दिल्ली आने वाले छात्रों को सुरक्षित और उचित आवास तलाशने में मदद मिल सकती है.

जमीन और इमारतें की गईं चिन्हित- सरकार

केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में जमीन और इमारतों को मैप कर चिन्हित किया गया है. इन जगहों पर पानी, बिजली और वाई-फाई जैसी सुविधाओं की उपलब्धता भी देखी गई है.

इस पर चीफ जस्टिस ने सत्य निकेतन हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति भी देखनी चाहिए.

25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने नई जनहित याचिका को इसी मुद्दे से जुड़ी दूसरी जनहित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. अब इन सभी मामलों पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी. सत्य निकेतन PG हादसे के बाद हाई कोर्ट पहले ही अधिकारियों को छात्रों की सुरक्षा के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का निर्देश दे चुका है.

कोर्ट ने MCD से मामले को वरिष्ठतम कार्यकारी स्तर पर उठाने को कहा था. साथ ही यह भी पूछा था कि जिस इमारत में हादसा हुआ, उसका निर्माण जरूरी अनुमति के तहत हुआ था या नहीं.

जांच में अगर निर्माण के लिए जरूरी अनुमति नहीं होने की बात सामने आती है तो कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने को कहा था.

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बेसमेंट में मरम्मत के दौरान गिरी थी इमारत

साउथ कैंपस के पास लड़कों के PG के रूप में इस्तेमाल हो रही इमारत करीब डेढ़ बजे अचानक भरभराकर गिर गई थी. उस समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, जिससे इमारत की मजबूती प्रभावित हो सकती है.

हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में मामला दर्ज किया था. पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, इमारत के रखरखाव में लापरवाही और लोगों की सुरक्षा खतरे में डालने समेत कई धाराओं में कार्रवाई की है.

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Published at : 17 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
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