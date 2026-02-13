हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली HC ने कहा- भूत को दोषी नहीं ठहरा सकते, लूट और फायरिंग केस में आरोपी को किया बरी 

दिल्ली HC ने कहा- भूत को दोषी नहीं ठहरा सकते, लूट और फायरिंग केस में आरोपी को किया बरी 

Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट में अपील के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि जांच में कई खामियां हैं. बरामदगी संदिग्ध है और गवाह आरोपी की पहचान साफ तौर पर नहीं कर पाए.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने लूट और फायरिंग केस में सुनवाई करते हुए आरोपी की सजा रद्द कर दी और उसे बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमलावर की पहचान पक्के तौर पर साबित नहीं कर पाया और जांच के कई अहम पहलू भरोसेमंद नहीं थे. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विमल कुमार यादव ने कहा कि किसी भूत को अपराध का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में सबसे जरूरी चीज आरोपी की सही पहचान होती है. अगर यह ही पक्की न हो तो सजा देना कानून के मकसद को पूरा नहीं करता.

पार्किंग एरिया में दो लोगों पर हमला कर लूटपाट का मामला 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला जून 2000 का है जब पार्किंग एरिया में दो लोगों पर हमला कर उनसे लूटपाट की गई थी और एक व्यक्ति को गोली भी मारी गई थी. कुछ महीनों बाद आरोपी को एक अलग हथियार मामले में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उसके कथित बयान के आधार पर एक ब्रीफकेस बरामद करने का दावा किया, जिसे पीड़ित का बताया गया और इसी के जरिए आरोपी को पुराने केस से जोड़ा गया. ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए कई साल की सख्त कैद की सजा सुनाई थी.

ट्रायल कोर्ट के फैसले को बचाव पक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनोती 

दिल्ली हाईकोर्ट में अपील के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि जांच में कई खामियां हैं. बरामदगी संदिग्ध है और गवाह आरोपी की पहचान साफ तौर पर नहीं कर पाए. कोर्ट ने पाया कि मुख्य घायल गवाह ने बताया था कि घटना के समय अंधेरा था और उसे सिर्फ धुंधले चेहरे दिखे. उसने यह भी कहा कि उसे आंखों की समस्या है इसलिए वह आरोपी की पहचान को लेकर निश्चित नहीं है. दूसरे पीड़ित ने तो हमलावरों को देखा ही नहीं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच में पाई कमी 

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और ब्रीफकेस की बरामदगी पर भी सवाल उठाए. गवाहों और पुलिस के बयानों में विरोधाभास पाए गए और कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था. सभी तथ्यों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है.

Published at : 13 Feb 2026 09:26 PM (IST)
