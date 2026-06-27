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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली HC में 1 जुलाई से बदलेगा रोस्टर, स्वर्ण कांता शर्मा की जगह मनोज जैन देखेंगे MP-MLA केस

दिल्ली HC में 1 जुलाई से बदलेगा रोस्टर, स्वर्ण कांता शर्मा की जगह मनोज जैन देखेंगे MP-MLA केस

Delhi High Court Roaster 2026: हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के बाद होने वाले नियमित रोस्टर में बदलाव कर दिया है. यह बदलाव अब 1 जुलाई से लागू किया जाएगा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 27 Jun 2026 09:07 AM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट में अब रोस्टर बदल गया है. हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के बाद होने वाले नियमित रोस्टर बदलाव के तहत 1 जुलाई 2026 से सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन करेंगे.

अभी तक ये मामले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास थे. जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के कार्यकाल के दौरान कई चर्चित मामलों की सुनवाई हुई. इनमें दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ा केस भी शामिल था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से राहत मिली थी.

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जजों के कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव

1 जुलाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिए जाएंगे. नए रोस्टर के मुताबिक अब मनोज जैन को एमपी, एमएलए के मामलों की सुनवाई करेंगे. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सिविल रिट रोस्टर देखेंगी. इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, आरटीआई और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं. स्वर्ण कांता  माइन्स डीटीसी, अर्बन आर्ट्स कमीशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी रीट पिटीशन के मामलों को भी देखेंगी.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुनवाई के दौरान चर्चाओं में आई थीं. दरअसल उन्होंने आप नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका को रद्द कर दिया था. अरविंद केजरीवाल ने कांता को इस केस में सुनवाई करने से अलग करने की मांग की थी. हालांकि स्वर्ण कांता ने केस से हटाने की अपील को खारिज कर दिया था.

स्वर्ण कांता शर्मा का केजरीवाल ने किया था बहिस्कार

ट्रायल कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा की अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार किया. जिसके बाद अदालत ने उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना  की कार्रवाई शुरू की थी. नए रोस्टर के तहत अब जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा को सिविल रिट याचिकाओं की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है.

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Published at : 27 Jun 2026 09:07 AM (IST)
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