लंदन में बैठे संजय भंडारी को दिल्ली HC से बड़ा झटका, भगोड़ा घोषित करने का आदेश बरकरार

दिल्ली हाई कोर्ट ने हथियार सलाहकार संजय भंडारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था. इस फैसले से साफ हो गया है कि अब भंडारी को कानून से बचना आसान नहीं होगा.

इस मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने साफ कहा कि संजय भंडारी की अपील में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने माना कि भंडारी लंबे समय से भारत से बाहर रहकर जांच और कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं. ऐसे में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करना सही है.

क्या है पूरा मामला

संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े गंभीर आरोप हैं. साल 2016 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद वह भारत छोड़कर लंदन चले गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं. इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया.

जांच के दौरान ईडी ने भंडारी की करीब 21 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की. एजेंसी का कहना है कि ये संपत्तियां अवैध तरीके से जुटाई गई थीं.

निचली अदालत का फैसला

पिछले साल 5 जुलाई को रॉउज एवन्यू कोर्ट ने भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था. अदालत ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी को विदेश से भारत नहीं लाया जा सका, इसका मतलब यह नहीं कि वह कानून से बच जाएगा.

ईडी की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि भंडारी लगातार जांच से बच रहे हैं और देश से बाहर रहकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

ईडी ने फरवरी 2017 में इस मामले में केस दर्ज किया था, जो आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर था. इसके बाद 2020 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई. जांच में कई संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और विदेशों में संपत्ति खरीद के सुराग मिले.

रॉबर्ट वाड्रा कनेक्शन

इस मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति कारोबारी रोबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आया. ईडी ने 2023 में दाखिल अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया कि लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित एक मकान को भंडारी ने 2009 में खरीदा था.

एजेंसी का आरोप है कि इस मकान का नवीनीकरण रॉबर्ट वाड्रा के निर्देश पर किया गया था और इसके लिए पैसे भी उन्हीं की ओर से दिए गए थे. हालांकि इस मामले में वाड्रा की ओर से पहले भी इन आरोपों से इनकार किया जाता रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद संजय भंडारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अब उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है और भारत लाने की कोशिशें भी और मजबूत होंगी. यह मामला आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन सकता है.