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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली HC ने पुलिस के बॉडी कैमरा याचिका को किया खारिज, केंद्र से विचार करने को कहा

दिल्ली HC ने पुलिस के बॉडी कैमरा याचिका को किया खारिज, केंद्र से विचार करने को कहा

दिल्ली HC ने प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों के लिए बॉडी कैमरा की मांग की याचिका को खारीज कर दिया है. उन्होंने केंद्र से याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर देखने को कहा.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 07 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन सामरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से इस याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर देखने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि बॉडी कैमरों के इस्तेमाल को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है. पीठ ने यह भी सवाल किया कि न्यायपालिका को विधायिका को इस तरह के नियम बनाने का निर्देश क्यों देना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल दिल्ली पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पुलिसिंग व्यवस्था से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा है.

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यह जनहित याचिका प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बॉडी कैमरों के अनिवार्य इस्तेमाल की मांग को लेकर दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से बताया गया कि बॉडी कैमरों के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मौजूद है.

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'केंद्र से याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने को कहा'

केंद्र की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस संबंध में पहले से SOP लागू है, तो न्यायपालिका के लिए विधायिका को इस बारे में निर्देश देना उचित नहीं होगा. अदालत ने यह भी कहा कि यह सिर्फ दिल्ली पुलिस या दिल्ली में होने वाले प्रदर्शनों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश की पुलिस व्यवस्था से संबंधित जटिल मुद्दा है. इन्हीं वजहों से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने को कहा है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 07 Oct 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
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