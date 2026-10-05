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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज

दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दंगा मामले में SIT जांच, भड़काऊ नेताओं पर केस, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग समेत सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Oct 2026 11:11 AM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे और 2019 की जामिया हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने दंगों की स्वतंत्र/विशेष जांच के लिए SIT गठित करने की मांग भी स्वीकार नहीं की. बता दें, याचिकाओं में कथित भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई थी जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके अलावा, कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी खारिज कर दी है.

इन याचिकाओं में 2020 के दंगों और 2019 की जामिया हिंसा की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे. याचिकाओं मे कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी.

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क्या था दिल्ली दंगा 2020?

साल 2020 की फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था. इस प्रदर्शन में सीएए के समर्थक और विरोधियों के बीच भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई. यह हिंसा 23 फरवरी 2020 को जाफराबाद और मौजपुर जैसे इलाकों में भड़की थी. तनाव जल्द ही आगजनी, पथराव और हिंसक झड़प में बदल गया, जो कई दिनों तक चला था. 

इस हिंसा में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा समेत कुल 53 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. भारी संख्या में घरों, दुकानों, वाहनों और धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ.

क्या था जामिया दंगा 2019?

जामिया में भी सीएए के खिलाफ साल 2019 में प्रदर्शन चल रहा था. 15 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने मथुरा रोड के पास रोक दिया. इसके बाद स्थिति हिंसक हो गई. पत्थरबाजी हुई और बसों और अन्य वाहनों में आगजनी/तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बाद में जामिया के कैंपस में पहुंची. लाइब्रेरी सहित कैंपस के अंदर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के आरोप लगे.

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Published at : 05 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS DELHI RIOTS 2020
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