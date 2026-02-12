हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं? इस मेट्रो स्टेशन के नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC से पूछा सवाल

सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं? इस मेट्रो स्टेशन के नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC से पूछा सवाल

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC से सवाल किया कि 'सुप्रीम कोर्ट' मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम 'सर्वोच्च न्यायालय' क्यों नहीं रखा जा सकता है. इस पर अगली सुनवाई में जवाब देने के निर्देश दिए.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 10:49 AM (IST)
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से एक अहम सवाल करते हुए पूछा है कि 'सुप्रीम कोर्ट' मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम 'सर्वोच्च न्यायालय' क्यों नहीं रखा जा सकता. इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने DMRC के वकील से स्पष्ट जवाब मांगा है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेकर अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट की जाए.

यह मामला न केवल भाषा और पहचान से जुड़ा है, बल्कि सरकारी संस्थानों में हिंदी के उपयोग और सम्मान से भी संबंधित है. अदालत की इस टिप्पणी के बाद भाषा नीति, सांस्कृतिक पहचान और सार्वजनिक संस्थानों में हिंदी नामकरण को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, जो आने वाले समय में अहम मुद्दा बन सकती है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने DMRC से पूछा अहम सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का हिंदी नाम विश्वविद्यालय और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का हिंदी नाम केंद्रीय सचिवालय लिखा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट हिंदी रूप सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं लिखा जा सकता. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर दूसरे स्टेशनों के नामों का हिंदी अनुवाद हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट में नाम को लेकर दाखिल की गई थी याचिका

यह मामला उमेश शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले इस स्टेशन का नाम प्रगति मैदान था. लेकिन बाद में इसे बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया. फिलहाल स्टेशन पर अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट और देवनागरी में सुप्रीमकोर्ट लिखा है. जो हिंदी अनुवाद नहीं बल्कि अंग्रेजी का ही लिप्यंतरण है. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 और आधिकारिक भाषा नियम, 1976 का उल्लंघन है. वहीं DMRC के वकील ने अदालत को बताया कि स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव के अनुसार ही लिखा गया है. हाईकोर्ट ने DMRC को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

Published at : 12 Feb 2026 10:49 AM (IST)
