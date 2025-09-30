दिल्ली HC का अनोखा फैसला, याचिकाकर्ता को दिया दिवाली पर गरीब बच्चों के लिए भंडारा करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (30 सितंबर) को एक अनोखा आदेश दिया. अदालत ने कहा कि दंपत्ति को नवरात्रि और दिवाली पर गरीब बच्चों के लिए भंडारा आयोजित करना होगा. यह शर्त दिल्ली हाईकोर्ट ने इसलिए रखी क्योंकि दंपत्ति के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को खत्म किया गया है. क्योकि दोनों पक्षों ने आपस मे सहमति से विवाद को खत्म करते हुए कोर्ट से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक मामला साल 2020 का है जब जगतपुरी थाने में एक महिला ने अपने पड़ोसियों यानी इस दंपत्ति के खिलाफ मारपीट और धमकाने का मामला दर्ज कराया था. पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 324, 506 और 34 के तहत दर्ज की गई थी.

भंडारे का आयोजन करेगा दंपत्ति

हालांकि समय बीतने के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया. शिकायतकर्ता महिला कोर्ट में पेश हुई और उसने कहा कि अब उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर एफआईआर को खत्म कर दिया जाए. कोर्ट में उसने कहा कि पड़ोसियों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब मामला शांतिपूर्वक निपटा दिया गया है. दंपत्ति ने भी अदालत को भरोसा दिलाया कि वे शिव मंदिर, राधेपुरी में इलाके के गरीब बच्चों के लिए नवरात्रि और दिवाली पर भंडारे का आयोजन करेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नारुला ने अपने आदेश में कहा कि अगर मामला चलाया भी जाता है तो इसके नतीजे आने की संभावना बहुत कम है. ऐसे में इस मामले को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल और सरकारी खर्चे पर बोझ होगा. इसलिए अदालत ने एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया.

