दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देश दिया है कि कथित मेडिकल लापरवाही से जुड़ी शिकायत को छह महीने के अंदर किसी निर्णय तक पहुंचाया जाए. यह मामला सिंगापुर में रहने वाली भारतीय महिला वी. अनीथा की मौत से जुड़ा है, जिन्हें सितंबर 2021 में लिपोसक्शन सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ने पर फरीदाबाद के एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था.

मृतका की मां हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर लगाया आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट में मृतका की मां रंजकम इंद्रा विश्वनाथन ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत कथित रूप से गलत तरीके से की गई लिपोसक्शन सर्जरी के कारण हुई, लेकिन कई साल तक शिकायत करने के बावजूद मेडिकल नियामकों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. अनीथा की सर्जरी दिल्ली के SDA स्थित डेजायर क्लिनिक में डॉ. प्रशांत यादव द्वारा की गई थी. याचिका में कहा गया है कि सर्जरी मानक चिकित्सा नियमों के विपरीत की गई और बाद में कई संदिग्ध परिस्थितियां सामने आईं.

27 किलोमीटर में दूर ले जाकर ईलाज करने पर उठा सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट में सवाल उठाया गया कि तबीयत बिगड़ने पर अनीथा को नजदीकी बड़े अस्पताल जैसे AIIMS या सफदरजंग ले जाने के बजाय करीब 27 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के वेदांता अस्पताल क्यों ले जाया गया? जिस पर याचिका में फरीदाबाद अस्पताल के मेडिकल लीगल केस का हवाला देते हुए कहा गया कि दस्तावेजों में विरोधाभास है एक जगह मरीज को बेहोश बताया गया जबकि दूसरी जगह brought dead लिखा है. परिवार के मुताबिक उन्होंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन मेडिकल लापरवाही के मामलों में पहले मेडिकल जांच जरूरी होने के कारण पुलिस ने मना कर दिया.

दिल्ली मेडिकल काउंसिल में साल 2022 में की थी शिकायत

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया फरवरी 2022 में दिल्ली मेडिकल काउंसिल में शिकायत दी गई, पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं आया. उन्होंने NMC का रुख किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पहले राज्य मेडिकल काउंसिल को ऐसे मामलों पर फैसला करना चाहिए, लेकिन यदि वह देरी करें तो NMC को शिकायत लेकर छह महीने के भीतर निर्णय देना होगा.