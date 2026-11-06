ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली HC से CM रेखा गुप्ता को राहत, AAP को AI से बने 6 वीडियो हटाने का आदेश

दिल्ली HC से CM रेखा गुप्ता को राहत, AAP को AI से बने 6 वीडियो हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ये वीडियो आलोचना की सीमा पार करते हैं और मानहानिकारक हैं. अदालत ने ये भी कहा कि इन एआई वीडियो से सीएम की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचा है.

Written By : बलराम पांडेय, सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 06 Nov 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए AI से बने छह आपत्तिजनक वीडियो तुरंत हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वीडियो में मुख्यमंत्री को शराब बेचने वाली महिला के रूप में दिखाया गया, जिससे उनकी व्यक्तिगत गरिमा और छवि को नुकसान पहुंच सकता है

अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन AI वीडियो के जरिए किसी महिला मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक तरीके से दिखाना राजनीतिक व्यंग्य नहीं कहा जा सकता

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर बैन
दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर बैन
दिल्ली NCR
दिवाली पर दिल्ली मेट्रो से सफर का है प्लान? पढ़ लें ये जरूरी अपडेट
दिवाली पर दिल्ली मेट्रो से सफर का है प्लान? पढ़ लें ये जरूरी अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में सौरभ भारद्वाज को नोटिस, 28 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली: प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में सौरभ भारद्वाज को नोटिस, 28 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक
दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक

'ये वीडियो मानिहानिकारक हैं'

कोर्ट ने माना कि ये वीडियो आलोचना की सीमा पार करते हैं और मानहानिकारक हैं. मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी. अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी.

जस्टिस मनोज जैन ने माना कि इस कंटेंट में मुख्यमंत्री को गलत तरीके से एक शराब विक्रेता के रूप में दिखाया गया है. अदालत ने कहा कि इससे मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत गरिमा और नैतिक चरित्र को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है. एक मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक महिला के रूप में भी.

'ये व्यंग्य नहीं माना जा सकता'

अदालत ने माना कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी नीतियों और फैसलों की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि AI-जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री को अपमानजनक तरीके से दिखाना और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, किसी भी तरह से 'स्वीकार्य राजनीतिक व्यंग्य' नहीं माना जा सकता.

'कंटेंट ने सारी हदें पार की'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्वस्थ आलोचना या व्यंग्य पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस कंटेंट ने सारी हदें पार कर दी हैं. यह मानहानिकारक और अपमानजनक है, और यह संवैधानिक पद पर आसीन एक महिला की गरिमा पर हमला करता है. वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 5 को निर्देश दिया कि वे उन सभी छह आपत्तिजनक URL को तुरंत हटा दें.

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर बैन

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 06 Nov 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर बैन
दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर बैन
दिल्ली NCR
दिवाली पर दिल्ली मेट्रो से सफर का है प्लान? पढ़ लें ये जरूरी अपडेट
दिवाली पर दिल्ली मेट्रो से सफर का है प्लान? पढ़ लें ये जरूरी अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में सौरभ भारद्वाज को नोटिस, 28 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली: प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में सौरभ भारद्वाज को नोटिस, 28 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक
दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोमनाथ मंदिर के पास नहीं मिलेगा नॉन-वेज, SC ने बरकरार रखा प्रतिबंध, HC को दिया ये निर्देश
सोमनाथ मंदिर के पास नहीं मिलेगा नॉन-वेज, SC ने बरकरार रखा प्रतिबंध, HC को दिया ये निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर: ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा, 5 महिलाओं की मौत, 20 घायल
सीतापुर: ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा, 5 महिलाओं की मौत, 20 घायल
न्यूज़
18 महीने की मासूम हथिनी 'माया' के देवदूत बने अनंत अंबानी, केरल से वनतारा किया एयरलिफ्ट
18 महीने की मासूम हथिनी 'माया' के देवदूत बने अनंत अंबानी, केरल से वनतारा किया एयरलिफ्ट
क्रिकेट
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
बॉलीवुड
'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, 3 घंटे में लिंक हटाने का आदेश
'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, 3 घंटे में लिंक हटाने का आदेश
विश्व
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
इंडिया
इरफान अंसारी के बयान पर चुप्पी क्या आपकी 'मौन' सहमति? नितिन नवीन का राहुल गांधी से सवाल
इरफान अंसारी के बयान पर चुप्पी क्या आपकी 'मौन' सहमति? नितिन नवीन का राहुल गांधी से सवाल
बॉलीवुड
'हीरोइन कहां हैं?' 'मातृभूमि' के ऑफर को चित्रांगदा सिंह ने कर दिया था रिजेक्ट, जानें फिर कैसे बनी बात
'हीरोइन कहां हैं?' 'मातृभूमि' के ऑफर को चित्रांगदा सिंह ने कर दिया था रिजेक्ट, जानें फिर कैसे बनी बात
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget