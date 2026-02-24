बांग्लादेशी कैदी की समय से पहले हुई रिहाई, दिल्ली HC ने दिया अहम आदेश, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Delhi High Court News: अदालत ने 21 साल से ज्यादा सजा काट चुके बांग्लादेशी कैदी की रिहाई प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए. जेल रिपोर्ट में उसका आचरण संतोषजनक और कानून का पालन करने वाला बताया गया.
'किसी अपराध की गंभीरता ही समय से पहले रिहाई यानी प्रिमेच्योर रिलीज रोकने का अकेला आधार नहीं बन सकती है' ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का. जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी की है. 23 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने डकैती और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक बांग्लादेशी नागरिक की समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ कर दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट सजा समीक्षा बोर्ड के फैसले को किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सजा समीक्षा बोर्ड के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कैदी की रिहाई की मांग ठुकरा दी गई थी. बोर्ड ने अपराध को जघन्य बताते हुए और दोबारा अपराध करने की आशंका जताकर उसकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने साफ कहा कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, केवल उसी आधार पर रिहाई से इनकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कैदी के जेल में व्यवहार, सुधार और भविष्य में अपराध की वास्तविक संभावना जैसे पहलुओं का भी निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है.
आरोपी ने 21 साल से ज्यादा की वास्तविक सजा पूरी की थी
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि मामले में याचिकाकर्ता 21 साल से ज्यादा की वास्तविक सजा काट चुका था, जबकि रिमिशन सहित उसकी कुल सजा 27 साल से अधिक हो चुकी थी. साल 2021 में उसे बाकी सजा पूरी करने के लिए बांग्लादेश भेजा गया था. वहां की जेल रिपोर्ट में उसका आचरण संतोषजनक और कानून का पालन करने वाला बताया गया. हाई कोर्ट ने कहा कि सजा नीति का मकसद यह भी मानता है कि लंबे समय तक जेल में रहने और सुधार दिखाने के बाद गंभीर अपराधों के दोषी भी रिहाई के योग्य हो सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना SRB ने मामले में आकलन सही नहीं किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि SRB ने मामले का संतुलित आकलन नहीं किया और केवल अपराध की स्थिति और अनुमानित खतरे के आधार पर फैसला लिया. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पात्रता पूरी करने के बाद कैदियों को निष्पक्ष, सार्थक और गैर-मनमाने तरीके से रिहाई पर विचार किए जाने का अधिकार होता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि नियमों के अनुसार कैदी की समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL