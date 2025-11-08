हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसिख दंगे के दोषी बलवान खोखर की फरलो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब, 17 नवंबर को होगी सुनवाई

सिख दंगे के दोषी बलवान खोखर की फरलो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब, 17 नवंबर को होगी सुनवाई

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले के दोषी बलवान खोखर की फरलो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. बलवान खोखर 2013 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 08 Nov 2025 07:32 AM (IST)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी बलवान खोखर की फरलो (अस्थायी रिहाई) याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. बलवान खोखर दिल्ली कैंट इलाके में हुए दंगों के मामले में 2013 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे इस मामले में अपनी स्थिति साफ करें. अदालत ने सरकार की ओर से समय मांगने की अर्जी को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है. दरअसल, बलवान खोखर ने हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फरलो की मांग की थी. उसने कहा है कि उसे कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने दिया जाए ताकि वह अपने परिवार और समाज से दोबारा जुड़ सके.

दिल्ली सरकार ने पहले कर दी थी फरलो की अर्जी खारिज

इससे पहले दिल्ली सरकार ने खोखर की फरलो अर्जी को खारिज कर दिया था. सरकार का कहना था कि उसकी रिहाई से कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. इसके खिलाफ अब बलवान खोखर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

खोखर 1984 के सिख विरोधी दंगों के दिल्ली कैंट केस में दोषी पाया गया था. इस केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार भी आरोपी रहे हैं. अदालत ने 2013 में खोखर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट में भी चल रही सुनवाई

इस बीच, 1984 दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी हाल ही में अभियोजन पक्ष को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. उस मामले में भी सज्जन कुमार आरोपी हैं, और अदालत ने अगली सुनवाई की तारीखें 27 नवंबर और 4 दिसंबर तय की हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच एजेंसी को ठोस और स्पष्ट जवाब देना होगा, ताकि आगे की कार्यवाही तय की जा सके.

गौरतलब है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे. देशभर में खासकर दिल्ली में हिंसा फैल गई थी. इन दंगों में सैकड़ों सिखों की जान गई और हजारों लोग बेघर हो गए थे. कई मामलों में अब भी अदालतों में सुनवाई जारी है. कुछ दोषियों को सजा मिल चुकी है, जबकि कुछ मामलों में जांच अभी भी जारी है.

अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को

अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार कोर्ट में बलवान खोखर की फरलो याचिका पर क्या रुख अपनाती है. कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार को यह बताना होगा कि क्या कोई कानूनी या प्रशासनिक आधार है जिसके चलते फरलो देने से इनकार किया गया. 17 नवंबर की अगली सुनवाई में इस मामले पर महत्वपूर्ण दिशा तय होने की उम्मीद है.

Published at : 08 Nov 2025 07:32 AM (IST)
Tags :
Sikh Riots DelhI High Court DELHI NEWS
