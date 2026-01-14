कालकाजी इलाके में जामा मस्जिद ने किया अवैध अतिक्रमण, याचिकाकर्ता को दिल्ली HC ने लगाई फटकार

दिल्ली के कालकाजी इलाके में जामा मस्जिद, और नंदनगरी स्थित मस्जिद के 'सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण' होने का आरोप है. इन आरोपों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. जिस पर बुधवार (14 जनवरी) को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई है. इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 21 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल न किया जाए. साथ ही कोर्ट के प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर दूसरे दिन ऐसी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. कोर्ट के प्लेटफॉर्म का ऐसा गलत इस्तेमाल न करें. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आपको समाज में अतिक्रमण के रूप में सिर्फ एक ही दिक्कत नजर आती है.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्या कहा?

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको समाज में कोई दूसरी समस्या नजर नहीं आती. पीने का पानी जैसी तमाम दिक्कतें है, जिन्हें लेकर आप कोर्ट नहीं आते. कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोर्ट के प्लेटफॉर्म के ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकना होगा.

कोर्ट ने जारी नहीं किया कोई आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ही (कालकाजी और नंदनगरी इलाके में मौजूद मस्जिद) के मामलों में अभी कोई आदेश पारित नहीं किया. ना ही नोटिस जारी किया. फिलहाल कोर्ट की ओर से सिर्फ याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई गई है.

याचिका में की गई यह मांग

अब यह सुनवाई 21 जनवरी के लिए टल गई है. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट PWD, DDA, MCD को निर्देश दे कि वो मस्जिद के पास के क्षेत्र का तुरंत सर्वे और सीमांकन करें. साथ ही सरकारी भूमि पर हुए सभी अवैध कब्जे और निर्माण को हटवाए.